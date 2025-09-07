Gonzo revela cómo es El Gran Wyoming como jefe: "Ojalá todos fueran como él; quería que trabajáramos poco"

El periodista ha destacado que El Gran Wyoming "fue de los primeros que dijo que se trabajaba cuatro días, de lunes a jueves, y así lleva 20 años".

Gonzo estrena temporada de Salvados con una entrevista a quien fuera su jefe en El Intermedio, El Gran Wyoming. "Ojalá todos los jefes fueran así. Es un jefe que lo que quería era que trabajáramos poco", ha expresado el periodista, quien ha subrayado que "de jefe lo único que tiene es el liderazgo".

"Él no quería que diéramos el coñazo a quienes llevaban trabajando desde las 10:00 horas para hacer el programa", ha recordado Gonzo, tras lo que ha señalado que El Gran Wyoming le hizo ver la "importancia que tiene hacer lo que crees o lo que te gusta en televisión".

