La tremenda 'tangana' al final del Clásico: hasta la Policía tuvo que intervenir

Al término del encuentro tanto jugadores azulgranas como blancos tuvieron que ser separados por la policía en uno de las 'tanganas' más 'calientes' que se recuerdan en los últimos Clásicos.

Los Clásicos habían sido relativamente tranquilos estos últimos años. Nada que ver con lo sucedido en este último. Pasó de todo. Una de las imágenes del encuentro fue precisamente al término de los noventa minutos.

Jugadores de azulgrana y de blanco teniendo que ser separados incluso con por la policía. Tremendo. Lamine Yamal y Vinícius, involucrados. Ambos tuvieron su particular 'pique' durante el encuentro que luego se intensificó hasta el punto de que el brasileño tuvo que ser sujetado por hasta cuatro miembros del 'staff' blanco.

Minutos antes también había surgido una 'tangana' entre banquillos en la que también tuvo que intervenir el cuerpo policial.

