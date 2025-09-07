Gonzo, sobre la entrevista a El Gran Wyoming: "Su mayor ambición es que le sirvan una cerveza gratis mientras toca la guitarra o canta"

El periodista ha destacado que la entrevista al presentador de El Intermedio es "un homenaje a una forma de vivir y de trabajar en un gremio como la televisión, que te puede hacer perder la cabeza".

Gonzo ha hablado en La Roca sobre el inicio de la temporada de Salvados con la entrevista a El Gran Wyoming, y ha destacado al respecto que es un inicio "bonito y tranquilo" que, además, han hecho "en un momento especial", porque "Wyoming cumplió 70 años en mayo y El Intermedio cumple 20 años en marzo".

"Es un homenaje al programa, que muestra cómo es posible que un equipo que lleva 20 años haciendo el programa siga haciéndolo con ganas e ilusión, y eso en gran parte es porque al frente hay un tipo que, como dice Thais, 'Llevo 20 años currando con él y nunca lo he visto llegar enfadado'", ha expresado el periodista, a lo que ha añadido que "es un homenaje a una forma de vivir y de trabajar en un gremio como la televisión, que te puede hacer perder la cabeza".

En este sentido, Gonzo ha subrayado que la mayor ambición de El Gran Wyoming es, según él mismo dice, que "le pongan una cerveza gratis mientras toca la guitarra o canta". "Ha conseguido llegar hasta donde está, con 40 años en televisión, y su ambición sigue siendo que la vida le dé para poder tener momentos tranquilos", ha destacado.