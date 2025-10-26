Ahora

Real Madrid vs Barcelona

El penalti de Mbappé en el Clásico: ¿Milagro de Szczesny o error de Kylian?

El delantero francés, que ya había marcado el primer gol del partido, tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja de su equipo con un lanzamiento desde los 11 metros que detuvo Szczęsny.

Kylian Mbappé Kylian Mbappé Redes

El Clásico del Santiago Bernabéu estaba siendo frenético. Ocasiones en ambas áreas, idas y venidas, y mucho protagonismo del colegiado.

El comienzo de la segunda parte estuvo marcado por una mano de Eric García. La jugada terminó en un lanzamiento de penalti para el Real Madrid. Con 2-1 a favor, Jude Belingham ganó la línea de fondo y tras una serie de rebotes reclamó la pena máxima.

El árbitro Soto Grado indicó córner en primera instancia. Sin embargo, fue advertido desde la sala V.A.R para revisar una acción en la que se terminó señalando penalti.

Kylian Mbappé asumió la responsabilidad y recogió el balón para buscar el tercero del Madrid, el segundo en su cuenta personal. Desafortunadamente para los intereses de la entidad blanca, emergió la figura de Szczęsny que detuvo la pena máxima para mantener con vida al Barça el Bernabéu.

