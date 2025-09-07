"A lo mejor te duele"
Gonzo se atreve a preguntarle a Wyoming si se enfadó con él cuando dejó El Intermedio para irse a Salvados: "Tampoco es que te echara de menos"
En 2019, Gonzo anunció que abandonaba El Intermedio tras nueve años siendo uno de sus reporteros estrella. Una decisión profesional que afectó también a lo personal, ya que sus compañeros -y El Gran Wyoming- se habían convertido en su familia.
"En 20 años, en El Intermedio o en cualquier otro proyecto, por tu forma de ser, lo que haces es que dejas de tener compañeros, o más bien, pasas de tener compañeros a tener amigos". Con estas bonitas palabras Gonzo comienza a despedirse de El Gran Wyoming, protagonista de este primer capítulo de Salvados, su amigo personal y su "padre profesional".
Durante nueve años, el periodista fue reportero del programa más longevo de laSexta. Nueve años en los que Wyoming y él forjaron una amistad que continúa en la actualidad. Sin embargo, Gonzo se atreve ahora, en este justo instante, a hacerle una pregunta que nunca antes le había hecho: "¿Hubo un momento en el que te cabreases conmigo porque pensabas que era una detracción al programa el que yo siguiese otro camino para unirme a Salvados?"
"En absoluto, en absoluto. Además, como te digo que tengo un rollo afectivo tal, a lo mejor te duele, pero es que tampoco es que te echara mucho de menos. Te quiero decir que yo sabía que estabas ahí", responde Chechu, sin darle la más mínima importancia.
Hace unos minutos, Gonzo le había pedido que al finalizar el programa le diera el abrazo que nunca le ha dado, pero ahora, ha cambiado de opinión. "No lo necesito, Chechu. Me siento muy querido", reconoce.
*Vuelve a ver el programa completo de Salvados: El Gran Wyoming, El Gran Chechu en atresplayer.com