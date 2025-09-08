Wyoming confiensa a Gonzo su 'método' para "evitar desastres" en El Intermedio: "Pero cuando llega el jueves por la noche tengo un monazo..."

Gonzo, Dani Mateo y El Gran Wyoming se reencuentran en una pausa publicaria de El Intermedio. Tras un emotivo abrazo con Mateo -que no con Wyoming- el presentador de Salvados descubre el método de Chechu para no liarla entre semana.

"Ya conocen las noticias. Ahora, les contaremos la verdad". Detrás de las cámaras, Gonzo aguarda con paciencia a que los focos se apaguen y El Gran Wyoming (o mejor dicho, El Gran Chechu) se reúna con él. Quien fuera reportero de El Intermedio durante nueve años dirige y presenta ahora Salvados y aprovecha la ocasión del vigésimo aniversario del programa más longevo de laSexta para hacerle un homenaje.

Poco antes de salir a plató, Dani Mateo le saluda con un emotivo abrazo. "Te he echado de menos, cabrón", dice el humorista. Por fin llega el momento de la publicidad. "Mes y medio", precisa Mateo.

"Estamos hablando de ti en todo momento. De que estás muy en forma y de que se nota el 'crescendo' de lunes a jueves. Cómo llegas al jueves con diez años menos, luz en la mirada, el colmillo 'afilao'"...", le dice el cómico a Wyoming cuando se une a la conversación.

Y es que, el mítico presentador, de 70 años, tiene un truco para afrontar la semana: "Para evitar desastres e imprevistos, del lunes a jueves por la noche no bebo nada, ni una cerveza cuando llego a casa a la cena. Y joder, cuando llego el jueves por la noche tengo un monazo que estoy contando los minutos".

