"En mi casa se están enterando ahora mismo de todo esto": Alberto, víctima de una estafa telefónica, se sincera por primera vez en Salvados

Alberto no sabía que había sido estafado hasta que la Policía le llamó por teléfono para informarle de ello. Él creía que había perdido todo su dinero por varias malas inversiones. Hoy cuenta su experiencia en Salvados, al igual que José María y Antonio Jesús.

"¿Conoce usted a un tal Roberto Villalonga o Carlos Maldonado?", le preguntó un agente de policía a José Alberto a través de una llamada telefónica. "Sí, son unos brókeres con los que yo estuve trabajando", respondió él. "Vale, a ver cómo le explico esto. Estos señores no son brókeres. Estos señores tienen montada una estafa con la connivencia de XXX".

Así fue cómo descubrió que no había perdido su dinero, sino que se lo habían robado, cuenta en este reportaje de Salvados dedicado a las estafas telefónicas. A José María y a Antonio Jesús, fueron sus amigos y conocidos quienes les hicieron abrir los ojos. Los tres denunciaron ante la justicia lo que les había ocurrido y también lo hacen ahora, en el programa de laSexta.

"Al final te queda un sentimiento difícil de explicar. Cuando pasa todo, tienes que confesarlo. Tu mujer, tus familiares te preguntan: 'Oye, ¿y los ahorros que teníamos para irnos de viaje? ¿O para comprar tal cosa?'. Y al final tienes que confesarlo", narra José María. "Oye, tengo que contar lo que me ha pasado, para que nadie más pase por lo mismo", se dijo a sí mismo.

Antonio Jesús habla de la necesidad de "seguir hacia delante". Para él, lo esencial es "aceptar que has sido estafado, intentar sobrevivir, sobreponerte y recuperar tu vida y tu parte económica todo lo que puedas, porque reconoces que has fallado y que has sido víctima de una estafa". "Pero bueno, esto me acompañará toda mi vida", lamenta.

"Durante este tiempo no lo he comentado con nadie. Y a día de hoy sigo sin hacerlo. Probablemente en mi casa se estén enterando ahora mismo de todo esto. Ahora mismo, mi familia, mis amigos, la gente que me conoce, se acaba de enterar de que me estafaron 63.714 euros. No lo he comentado con absolutamente nadie", reconoce José Alberto ante las cámaras de Salvados.

A José María le estafaron unos 30.000. A Antonio Jesús, 167.000 euros. Los tres atendieron a una llamada telefónica que les arruinó la vida y fueron víctimas de las artimañas de quienes operan en los llamados 'chiringuitos financieros' que hoy analiza Gonzo.

Víctimas, estafadores, un policía y un abogado relatan la verdad de los chiringuitos financieros

"Al final, es muy fácil apelar al hecho de que cada día cuesta más dinero vivir. Cada día es más difícil pagar una hipoteca, pagar un alquiler... Así que, lo que estás buscando de esa persona es que entienda que tú lo único que quieres quizá no sea hacerle rico, pero a lo mejor puede terminar de pagar el coche, o puede terminar de pagar la casa", desvelaba al principio del programa José, un exmiembro de uno de estos chiringuitos que se marchó de allí tan solo un mes después de empezar a trabajar, al darse cuenta de lo que había.

Adrián, también entrevistado por el programa, se decidió también a colaborar con la Policía, pero solo después de haber ganado alrededor de un millón de euros en un año. Él era plenamente consciente de lo que estaba haciendo.

Óscar Lago fue durante cinco años Inspector-jefe en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), unidad que lleva dos décadas investigando este tipo de delitos. Él es quien cuenta a Gonzo cómo es la investigación de estos engaños perpetrados a través de call center. Además, lamenta la dificultad de perseguirlos por lo que, en muchos casos, las estafas quedan impunes y confirma que "es imposible que los comerciales no sepan que están estafando a la gente".

Mauro Jordá, es abogado especialista en delitos económicos. Su bufete representa a más de 500 víctimas solo en su despacho y ha demandado a numerosas empresas bróker. Él es el encargado de dejar bien clara la diferencia entre una estafa y una inversión: "Ellos saben desde antes que esta persona va a perder todo su dinero, que no tiene opción de ganar".

