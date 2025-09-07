"Si el fascismo llega a ganar unas elecciones, yo lo voy a pasar muy mal": el miedo de Wyoming ante el auge de la extrema derecha

Wyoming confiesa ante Gonzo cuál es su miedo más personal de cara al futuro. El presentador de El Intermedio no duda que lo va a "pasar muy mal" si "el fascismo" llega al Gobierno: "Voy a ser un segregado".

Lleva 20 años al frente de El Intermedio, 40 en televisión y tiene 70 años. Con estos números a sus espaldas, es inevitable que El Gran Wyoming haga balance de su vida, tanto personal como profesional, y mire al futuro bajo el prisma de la experiencia.

Es por ello que no duda al responderle a Gonzo cuál es su miedo más personal hoy por hoy: "Si realmente el fascismo llega a ganar unas elecciones, yo lo voy a pasar muy mal, yo voy a ser un segregado. O sea, esta gente no permite esas cosas. La libertad se cercena".

El presentador afirma que le "parece de muy mal gusto" todo "este chiste" que "se repite en la televisión una y otra vez, de que no tenemos libertad" y hace referencia a unas declaraciones de hace unos meses de Isabel Díaz Ayuso.

"Estaba gritando 'no podemos hablar' en la Plaza de España de Madrid delante de decenas de miles de personas. Dice que estamos en una dictadura. ¿Cómo se atreve a decir que vive en una dictadura cuando está diciendo que el presidente es un mafioso? Alguien dice en la calle con un megáfono que Franco es un mafioso y son 20 años de cárcel, punto. Este descaro me abruma", reconoce.

