Así resume el año Google con lo más buscado de 2025: de la ansiedad por el Apagón o a saber cómo ir al baño en el trabajo

Google ofrece su resumen del año basado en lo más buscado de 2025 en España.

Google nos escucha y atiende todas nuestras preguntas. Lo que buscamos nos define y el resumen del año pasa por tendencias como la separación de Andy y Lucas hasta aprender a usar la IA en lo más buscado de 2025.

Hasta la llegada de la Inteligencia Artificial (IA) -o más concretamente, de ChatGPT- Google era nuestro único y gran aliado para responder a las grandes preguntas que nos inquietan, nos atormentan, a quienes habitamos en España.

Y aún lo sigue siendo: aunque con la IA conversamos sobre dudas y le pedimos consejos, para esas dudas rápidas o para encontrar el contenido que queremos en cuestión de segundos, seguimos acudiendo a Google.

El gran motor de búsqueda de la era digital sigue ofreciéndonos respuestas y su algoritmo recopila, uno a uno, nuestros principales temas de interés. Cada vez que llega el final de año, nos muestra lo que dicen sus datos recopilados sobre nosotros: los acontecimientos y personas que más nos han marcado durante el último año, así como aquello que quisimos aprender a hacer o saber cómo funciona.

Desde música, estilo de vida, deportes o noticias, la lista de Top Tendencias 2025 de Google representa "un escenario de gran actividad informativa y nuevas formas de búsqueda, donde conviven el interés por los grandes fenómenos globales con la búsqueda de soluciones creativas para la vida cotidiana", indican desde Google.

Lo que más hemos buscado en España en 2025

La inmediatez de esta era digital, el caos de la sobreinformación también ha impactado en la actualidad informativa. En un año en el que parece haber pasado de todo (y todo por sorpresa), con nuevos efectos climáticos jamás vividos hasta ahora, en días en los que España se apagaba o esperábamos el nombramiento del nuevo Papa, hemos generado la necesidad de saber la última hora al instante.

Top tendencias: lo más buscado en Google España este 2025.

Por eso, los ciudadanos buscaban información en tiempo real con términos como "Apagón España" o "Nuevo Papa", incluso sobre las alertas de lluvia o el avance de los incendios en el país. Junto a ello, sorprenden búsquedas como la "Migración de la mariposa monarca", una noticia simpática en la que detenerse para aprender sobre ciencia y naturaleza o, simplemente, desconectar de un mundo lleno de malas noticias.

Y en nuestro lado más comprometido, el interés por la Flotilla que partió rumbo a Gaza crecía mientras seguíamos su recorrido en barco desde España hasta Palestina en directo.

"¿Quién es...?", los personajes que más nos interesaron en 2025

Y en ese interés por dejar a un lado lo más serio y disfrutar de lo cotidiano, acudimos a las noticias que nos alegran para saber más sobre algunas personalidades: el nuevo disco de Rosalía y toda su performance para presentarlo o el impacto de la influencer Lalachus en la radio y televisión nos llevan a realizar búsquedas con un "quién es..." delante, incluyendo a deportistas como Ilia Topuria o Carlos Alcaraz.

¿Quién es...?: lo más buscado en Google España este 2025.

En esta sección que nos invita a saber más sobre personas concretas, la búsqueda más simpática llega gracias a la unión de la música... y el salseo. "¿Quién es Andy y quién es Lucas?" es una duda que sigue atormentándonos más de 20 años de su salto a la fama.

¿Cómo? La gran pregunta de lo cotidiano

Y entre tanto evento mundial y tanta información actualizada, llega lo más cotidiano, lo que realmente nos preocupa en el día a día. Google muestra la lista de aquellas búsquedas que empezamos con un "¿cómo...?", porque antes de ChatGPT ya hablábamos con Google y éste, sin fallo, nos sigue dando respuestas.

¿Cómo...?: lo más buscado en Google España este 2025.

El impacto de la Inteligencia Artificial se nota, y aunque prometía ser nuestra gran aliada o, para otros, nuestro gran enemigo con una distopía propia de la película 'Yo, robot', nosotros nos dedicamos a pedirle fotos artísticas.

Desde vernos como si fuéramos personajes de Pixar o creados por el Estudio Ghibli hasta crear parodias como la del PP al PSOE, una de las actividades que más hemos repetido entre todos es el de "hacer fotos con IA" y, como toda actividad nueva, hemos necesitado preguntar a Google cómo hacerlo.

Y aquí llega, en el top 2 de lo más buscado con un "cómo" delante, la búsqueda más sorprendente y divertida de este 2025 en la que muchos usuarios de España hemos coincidido: cómo hacer caca en el trabajo. Si existe una respuesta precisa y universal, solo lo sabe Google. Junto a ella, recetas y cuestiones de supervivencia completan la lista.

Junto a estos listados muchos buscamos por qué se había ido la luz aquel apocalíptico 28 de abril, intentamos resolver la gran incógnita sobre el por qué de las guerras intentando comprender por qué Israel atacaba también a Irán, qué significa el extendido edadismo o el título del nuevo single de Rosalía ('Berghain'). Películas como 'Anora', 'Sirat' o 'La infiltrada' copan el top 3 de búsquedas de cartelera y saber qué herramienta de IA -Gemini o ChatGPT- es mejor para empezar a implementarla en nuestro día a día.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.