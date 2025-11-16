Aitor Esteban ve "un tanto hierático" al rey Felipe VI: "No quiere salir de un papel que es el que seguía su padre, pero con mejores maneras"

Aitor Esteban y Oriol Junqueras analizan en Salvados un pasaje muy concreto de las memorias publicadas por el rey emérito: el referido al 23F. El presidente del PNV habla de su relación con Felipe VI y da su opinión acerca de su figura.

Aitor Esteban y Oriol Junqueras se sientan frente a Gonzo en este programa de Salvados para diseccionar la política española y la última legislatura en un aula de universidad que hoy sirve de plató al programa de laSexta. En su conversación no esquivan algunos de los temas más candentes y espinosos, incluidos los relacionados con la Casa Real, en concreto, las recientemente publicadas (aunque solo en Francia) memorias del rey emérito.

El presidente del PNV se niega a "hacerle gasto con el libro", pero está al tanto de las revelaciones que han salido a la luz y que han causado gran revuelo: "A mí me gustaría que la Ley de Secretos Oficiales se cambiara y que se levantara un velo, no solo en eso, sino en muchos otros temas, que ese es un deber del Gobierno español", aprovecha para reclamar Esteban en este contexto.

Los tres golpes del 23F... y del 23

Gonzo recuerda uno de los pasajes de las memorias del monarca sobre el 23F que más cobertura mediática han tenido en los últimos días: "No hubo un golpe, sino tres: el golpe de Tejero, el golpe de Armada y el golpe de los cargos electos cercanos al franquismo. Alfonso Armada estuvo a mi lado durante 17 años. Lo quería mucho y él me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre".

Para Esteban, estas páginas reflejan la intención de Juan Carlos de justificarse: "Él ha contado su cuento en eso y en otras muchas cosas". El presidente del PNV admite cierta sorpresa por detalles más íntimos, y bromea con el hecho de que diga "que tuvo menos relaciones extraconyugales de las que todos pensábamos que había tenido", pero en lo que respecta a hechos históricos como el 23F, se muestra mucho menos asombrado al escuchar su versión de la historia. "Él tardó mucho esa noche en salir y hay muchas cosas inexplicables", recuerda y asegura que "ahí hay muchas cosas que contar" todavía.

Junqueras, que además de presidente de ERC es historiador, pone en contexto la visión del rey emérito sobre los "tres golpes en uno", vinculándola a la historia familiar de los Borbones: "Cuando Juan Carlos habla de tres golpes en uno, copia lo que su abuelo explicaba de los tres golpes en uno del 13 de septiembre del 23, de 1923. Esta familia tiene una larga tradición de hacer varios golpes en uno". Según el profesor universitario, aquel año confluyeron el golpe de Primo de Rivera, el del rey Alfonso XIII y el de su madre, que actuó con generales veteranos de Cuba y Filipinas.

Aitor Esteban, sobre Felipe VI

Ahora, en el reinado de Felipe VI, apunta Esteban, hay cosas diferentes, pero quizá no tantas como esperaba. Tras varias audiencias con el monarca, lo define como alguien "a un nivel superior que su padre" y "una persona que está bien informada y que conoce bien tanto la realidad internacional como lo que pasa en la política española". Sin embargo, cree que es "un tanto hierático". "No quiere salir de un papel que en el fondo es el que seguía a su padre, pero con mejores maneras", afirma.

Junqueras, por su parte, explica la distancia que mantiene ERC con la monarquía: "Alfonso XIII, Isabel II y Carlos IV perdieron su corona justamente porque ligaron su suerte a opciones políticas muy concretas y siempre extremadamente conservadoras. Y creo que los Borbones en esto son muy tradicionalistas".

El catalán subraya que se trata de algo coherente con los principios de su partido: "(Joan) Tardà lo hacía con convicción y Gabriel (Rufián) también, entre otras razones, porque son consecuentes con el ideario y con los compromisos y con el ejemplo histórico de nuestro partido, que es un partido, por definición, republicano. Así se llama: Esquerra Republicana de Catalunya".

"Cortés, siempre, pero cortesano, no", resumen ambos.

