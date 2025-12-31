Ahora

Caso Leire Díez

Leire Díez cobró 15.600 euros del PSOE por su labor de periodista en 2017

Los detalles El partido responde al juez instructor del caso de las cloacas del PSOE que la exmilitante "no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido".

Imagen de archivo de Leire Díez.Imagen de archivo de Leire Díez.Agencia EFE
Leire Díez, la fontanera del PSOE, cobró al partido 15.612,04 euros brutos en régimen mercantil por sus trabajos como periodista. En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la formación ha respondido al juez Arturo Zamarriego, que a finales de noviembre le preguntó qué relación existe o existía entre el propio PSOE y Díez, que se encuentra investigada por tráfico de influencias y cohecho por, presuntamente, ofrecer beneficios judiciales a personas imputadas a cambio de información sensible sobre la UCO.

Con este requerimiento, el magistrado pretendía averiguar si Díez desempeñó algún cargo orgánico en el PSOE y si recibió remuneración económica de dichas actividades. En un escrito dirigido a modo de respuesta al Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, el abogado del PSOE, Alberto Cachinero, admite que "en el año 2017 prestó servicios en régimen mercantil al Partido Socialista de Cantabria como periodista, facturando, por ello, la cantidad total de 15.612,04 € brutos en ese ejercicio".

No obstante, en ese mismo documento, la formación socialista detalla que Díez "no ha tenido relación laboral ni consta que haya ocupado cargos orgánicos dentro del partido, si bien ha sido Concejal en el Ayuntamiento de Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015 dentro del Grupo Municipal Socialista en ese municipio".

Esos honorarios se corresponderían a los trabajos que realizó como asistente de prensa para el Grupo Parlamentario Socialista de Cantabria entre 2015 y 2017 en calidad de autónoma. Habría percibido un sueldo bruto de entre 1.400 y 1.700 euros al mes por la elaboración de notas de prensa, estrategias de comunicación y asesoramiento a parlamentarios del PSOE en la región.

Además, el PSOE también ha informado al juez Zamarriego de que Díez no ostentó ningún cargo orgánico en el PSOE y que fue afiliada al partido durante 19 años. Junto a este escrito, el abogado del partido ha aportado un certificado acreditativo que detalla que fue dada de alta el 18 de abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Vizcaya), que más tarde pasó a la agrupación de Vega del Pas (Cantabria) y que causó baja el 4 de junio de 2025, tras el la publicación de las conversaciones en las que, presuntamente, habría tratado de obtener información sensible sobre personas y organismos que estaban investigando causas que afectaban al PSOE a cambio de presuntos beneficios en el trato conla Fiscalía.

