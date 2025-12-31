2025 nos deja grandes lecciones de vida: de la resiliencia de Gisèle Pelicot a la dignidad de Pepe Mujica

¿Por qué es importante? Este 2025 no lo ha puesto fácil, pero gracias a personas como Gisèle Pelicot, Caroline, Narges Mohammadi, Precious Matsoso, Fiona Gilbert y Pepe Mujica vemos que la valentía, la solidaridad y la decencia todavía existen y pueden inspirar cambios reales.

En un año lleno de conflictos, crisis y desafíos globales, hay personas que se han convertido en ejemplos de resiliencia, valentía y decencia. Ellas y ellos nos recuerdan que, pese al caos, el mundo también puede brillar. Entre los nombres que marcan este 2025 destacan Gisèle Pelicot, Pepe Mujica, Narges Mohammadi, Precious Matsoso y la Dra. Fiona Gilbert.

Este año ha estado marcado por mujeres que luchan y no se rinden.

Gisèle Pelicot, icono global a su pesar, ha tenido que volver a los tribunales por la apelación de uno de los condenados por violarla. Su hija Caroline ha denunciado de nuevo "para evidenciar las carencias del sistema judicial". Su lucha es un ejemplo de valentía frente a la injusticia.

La activista iraní Narges Mohammadi, libertaria, humanista y feminista, ha pagado un alto precio por desafiar al régimen de los ayatolás. Premio Nobel, su historia recuerda que defender los derechos humanos puede costar mucho, pero también inspira a millones.

Informar sigue siendo un acto de riesgo extremo. Este 2025 ha sido el segundo peor año consecutivo para periodistas, con más de 160 reporteros asesinados en el mundo, entre ellos el palestino Anas al Sharif, de 'Al Jazeera', al pie del cañón en Gaza.

Lograr acuerdos globales en un mundo polarizado es un mérito gigante. La mediadora de la OMS, Precious Matsoso, ha conseguido un protocolo mundial ante pandemias, igualitario y solidario, cinco años después de la pandemia global. La revista 'Nature' la ha llamado "la mujer que lo ha hecho suceder".

La Dra. Fiona Gilbert se ha convertido en referente mundial en el uso de inteligencia artificial para revolucionar las mamografías. Combinando radiodiagnósticos y algoritmos, se pueden anticipar muchos más casos de cáncer de mama, salvando vidas.

En un mundo polarizado, Pepe Mujica brilló por su humildad y coherencia. José Alberto 'Pepe' Mujica Cordano nos dejó este año, pero su legado de valores y decencia sigue siendo una referencia: "Un referente incluso para los que no pensaban como él. Porque, más allá de ideas, Mujica era un hombre decente", recordaba laSexta Noticias.

Decencia, resiliencia, compromiso y solidaridad. Este 2025 nos deja ejemplos que nos recuerdan que otro mundo es posible.

