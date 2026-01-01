El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026

El contexto:Cristina Pedroche ha vuelto a hacerlo. En sus duodécimas Campanadas, la presentadora ha desvelado un vestido tan impactante como simbólico, acompañada un año más por Alberto Chicote, culminando un ciclo que ella misma había anunciado como histórico.

Llegó el momento. Tras semanas de pistas e insinuaciones, Cristina Pedroche desvela por fin, despidiendo ya al 2025, el vestido con el que ha dado la bienvenida a 2026 en sus Campanadas número 12, una cita ya inseparable de su nombre y de la historia reciente de la Nochevieja televisiva, que este año cobra aún más relevancia por convertirse en "la Superbowl" de las Campanadas, con emisión simultánea en laSexta, Antena 3 y Atresplayer.

Junto a Alberto Chicote, su compañero desde hace una década, y Santiago Segura, el invitado especial de esta noche, la presentadora se ha asomado al reloj de la Puerta del Sol

El fin de ciclo de Pedroche: "12 años, 12 vestidos, 12 uvas, 12 campanadas"

Y es que esta no es una Nochevieja cualquiera para ella. "12 años, 12 vestidos, 12 uvas, 12 campanadas", había recordado la presentadora en los días previos, insistiendo en la idea de cierre de ciclo. Y así lo ha reflejado en el look previo elegido. Para empezar, ha mostrado un abanico realizado con el vestido de sus primeras Campanadas. En su capa podían verse elementos de looks de otros años, como la paloma que hacía de top en 2022, la escultura de oro de 2019 o el sombrero del año pasado. Y es que ha roto literalmente todos sus vestidos para confeccionarlo.

El vestido de Cristina Pedroche

El vestido "dedicado a cada una de las personas que están recomponiendo su vida tras un diagnóstico de cáncer", tiene este año una fuerte carga simbólica. "Que nadie viva esto solo, ni como paciente ni como familiar". "Ojalá que entendamos lo que significa este vestido: que aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer con la ayuda de los demás". Chicote no podía hacer otra cosa que emocionarse.

La presentadora ha lucido un diseño que recuerda y mucho a sus vestidos anteriores, creado por Josie(y además, es el primero" en el que el diseñador ha cosido directamente), que ha confirmado muchas de las teorías y ha desmontado otras tantas.

Este había sido descrito recientemente por la propia Pedroche como su particular mascletà: un estallido final cargado de significado... "Y todo esto lo ha cosido Josie", ha informado.

Durante todos estos días, Pedroche había ido dejando algunas pistas. Desde los vídeos promocionales -en los que la veíamos desnuda y rompiendo los espejos con un bate- hasta las declaraciones en Zapeando y El Hormiguero, donde habló de un vestido "natural", "mundial" y que haría pensar al público: "¿Está loca? ¿Cómo se atreve a hacer esto?". Esta noche, la respuesta ha sido clara: sí, se ha atrevido.

La reacción de Cristina Pedroche cuando Josie le propuso el look de esta noche

Josie ya lo adelantó: este look era una necesidad creativa. "Es el año que necesitábamos hacer este vestido", dijo el diseñador, convencido de que la reacción iba a ser inmediata. Y así ha sido: las redes sociales ya se están llenando de comentarios.

"Me propuso este estilismo en febrero, pero yo estaba embarazada y en ese momento me pareció una locura", reconocía un día antes de Nochevieja la propia Pedroche en Y ahora Sonsoles. Después de que Cristina diera a luz a su hijo Isai, Josie volvió a insistir en esta idea. "En agosto empezó pico y pala y le dije que no, que me parecía excesivo. A mí. Que me pareciera a mí excesivo...", decía entre risas en el programa de Antena 3. "Yo esto no lo veo, la gente no lo va a entender y no estoy dispuesta a hacer esto", le respondió entonces.

"Esto solo lo puedes hacer tú. No hay nadie en España con todas estas cosas y, sobre todo, que sea tan valiente y tan arriesgada como tú", se empañaba él.

Y sí, se ha atrevido. Y sí, una vez más, Cristina Pedroche ha hecho historia.

