Tragedia en Nochevieja

Varios muertos y heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana

Los detalles El incendio, muy violento según la Policía, se produjo tras varias explosiones aproximadamente a las 1.30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la localidad.

Agentes de la Policía frente al lugar donde se ha producido el incendio. Agentes de la Policía frente al lugar donde se ha producido el incendio. Agencia EFE
Una explosión y el incendio posterior en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana, en el cantón de Valais, ha provocado varios muertos y heridos, según informes policiales citados por la prensa del país.

El incendio, muy violento según la Policía, se produjo tras varias explosiones aproximadamente a las 1.30 de la mañana, durante la fiesta de año nuevo que se celebraba en "Le Constellation", un bar de la localidad, y aunque el origen de las mismas es aún desconocido, la principal hipótesis es la del accidente provocado posiblemente por la pirotecnia.

"Se produjo una explosión de origen desconocido en un bar del centro turístico alrededor de la 1:30 de esta mañana", declaró a varios medios suizos un portavoz de la policía cantonal de Valais, Gaëtan Lathion. "Hay varios heridos y varios muertos", añadió.

Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, hacia donde se trasladaron policía cantonal, bomberos y varios helicópteros. A primera hora de la mañana la situación es ya controlada, según la Policía, que tiene programada una rueda de prensa para las 10.00 hora local (09.00 GMT).

