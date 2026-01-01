Varios muertos y heridos en un incendio en la estación suiza de esquí de Crans Montana

Agentes de la Policía frente al lugar donde se ha producido el incendio.

Una explosión y el posterior incendio en el bar "Le Constellation" de Crans Montana, en el cantón suizo de Valais, han dejado varios muertos y heridos, según informes policiales. El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada durante la celebración de Año Nuevo. Aunque el origen de las explosiones es desconocido, la principal hipótesis apunta a un accidente relacionado con pirotecnia. Más de 100 personas estaban en el lugar al momento del suceso. La policía, bomberos y helicópteros acudieron rápidamente y la situación está bajo control. Se espera una rueda de prensa a las 10:00 hora local.

"Se produjo una explosión de origen desconocido en un bar del centro turístico alrededor de la 1:30 de esta mañana", declaró a varios medios suizos un portavoz de la policía cantonal de Valais, Gaëtan Lathion. "Hay varios heridos y varios muertos", añadió.

Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del incidente, hacia donde se trasladaron policía cantonal, bomberos y varios helicópteros. A primera hora de la mañana la situación es ya controlada, según la Policía, que tiene programada una rueda de prensa para las 10.00 hora local (09.00 GMT).

