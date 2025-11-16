Aitor Esteban, sobre la propuesta de Sánchez de constitucionalizar el aborto: "Es un engaño a todas las mujeres"

Aitor Esteban, presidente del PNV, acusa en Salvados a Sánchez de estar haciendo una "especie de precampaña electoral" y asegura que trata de "enarbolar una bandera" con su anuncio de "constitucionalizar el aborto".

Gonzo pone sobre la mesa ante Aitor Esteban y Oriol Junqueras un tema candente en la actualidad política de nuestro país: el "bloqueo" de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez. "Míriam Nogueras dijo: 'Bloqueamos la legislatura, no vamos a votar nada con el Gobierno'. Ya no es una cuestión de presupuestos. ¿Se puede gobernar sin legislar? ¿Puede haber legislatura sin leyes que salgan adelante?", pregunta el presentador de Salvados a sus entrevistados del programa de hoy.

Junqueras tiene claro que ese bloqueo no va a existir, "o, al menos, no lo habrá tal como lo expresan". "Y, de hecho, al día siguiente de anunciarlo, votaron a favor de una ley; y al día siguiente se abstuvieron en otra", le recuerda al periodista. "A veces las grandes declaraciones sirven en términos de posicionamiento y quedan muy bien ante un medio de comunicación, pero el día a día también aconseja e incluso obliga a actuar de manera responsable respecto a la economía, la sociedad, la ciudadanía, las familias, las empresas y los trabajadores", concluye el presidente de ERC.

La "precampaña electoral" de Sánchez, según Esteban

Aitor Esteban responde a la pregunta de Gonzo con evasivas. "Cada formación política es libre de actuar como quiera", asegura, pero sí que detalla lo que opina sobre una de las cuestiones que lanzaba Gonzo. "Que no haya producción legislativa sí que es un problema. No podemos convertir esta legislatura en puro maquillaje, en banderas que, además, no son ciertas", dice, señalando directamente al Gobierno. "Lo de constitucionalizar el aborto es un engaño a todas las mujeres", sentencia.

Para el presidente del PNV, Sánchez sabe muy bien que su propuesta "perjudica el estatus constitucional en estos momentos de ese derecho". "Pero aun así, lo propone. Y lo propone porque sabe que no va a salir", argumenta. Es por ello que considera que lo único que se está haciendo con esta medida no es más que "agitar una bandera".

"¿Y por qué no lo propone como lo debería proponer? Porque meterlo en derechos y libertades supone que se tiene que disolverse la cámara. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿A engañar en un tema tan importante y tan delicado como este a la población? Engañar en el fondo a las mujeres y a toda la ciudadanía, no puede ser", afirma con indignación y acusa al presidente del Gobierno de hacer "una especie de precampaña electoral".

La aprobación de los decretos leyes ómnibus

Esteban recuerda además que a finales de año, el Gobierno tendrá que pasar por "una prueba muy importante", refiriéndose a la votación de los decretos leyes ómnibus, que son las normas aprobadas por el Gobierno de forma urgente y sin pasar por el proceso legislativo completo del Parlamento. Esos decretos leyes agrupan múltiples medidas diferentes en un solo texto, a veces incluso de ámbitos muy distintos. Incluyen muchos temas en un solo paquete legal, lo que puede facilitar la aprobación rápida de decisiones pero también genera controversia política, porque partidos que no apoyan todas las medidas se ven obligados a votar sobre todo el conjunto de forma afirmativa o negativa.

"Vamos a ver si lo pasa el Gobierno. Va a ser complicado. Va a ser complicado porque si tiende a mezclar muchas cosas y hacer un paquete enorme, intentando además que sustituya un poquito los presupuestos en parte, podemos encontrarnos ahí con posiciones muy encontradas entre todos los partidos políticos", advierte Esteban. "Le está diciendo usted al Gobierno que si van con esa idea...", comienza a apuntar Gonzo. El político vasco le interrumpe: "Pero no se lo estoy diciendo a través de Salvados, ya se lo dije hace muchos meses. Este tema me parece que este año está muy complicado", concluye.

