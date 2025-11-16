Sánchez llega a su segundo aniversario de investidura con Junts fuera del bloque que lo llevó a la Moncloa

Los detalles El líder socialista pudo renovar mandato en 2023 gracias al apoyo de Sumar, ERC o Bildu, entre otros, pero la pieza clave para conseguir su objetivo fue la formación de Carles Puigdemont.

Hace dos años, Pedro Sánchez aseguraba la mayoría absoluta en el Congreso, consolidando su posición en la Moncloa tras acuerdos con partidos como Sumar, ERC y Bildu, siendo clave el apoyo de Junts. Sin embargo, la relación con Junts se ha deteriorado, y el partido ha roto el pacto que facilitó la investidura, criticando al Gobierno por incumplimientos en temas como la inmigración y el uso del catalán. Esta ruptura se suma a un periodo complicado para el PSOE, marcado por la salida de su exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y las disculpas públicas de Sánchez por confiar en él. A pesar de las dificultades, Sánchez sigue comprometido con su mandato.

Un día como este domingo pero hace dos años, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conseguía la mayoría absoluta del Congreso tras unos meses de compromisos y acuerdos llegando así a mantenerse en la Moncloa. De esta manera, se cumple el segundo aniversario de su investidura, aunque el escenario no es el mismo: su relación con Junts está rota.

El líder socialista pudo renovar mandato en 2023 gracias al apoyo de Sumar, ERC o Bildu, entre otros, pero la pieza clave para conseguir su objetivo fue la formación de Carles Puigdemont, que le permitió reunir los 179 votos necesarios.

Los cuatro meses que sucedieron a las elecciones generales de 2023 estuvieron marcadas por compromisos que cambiaron el rumbo de la política en España y originaron una oleada de críticas, entre ellos, la famosa ley de amnistía. Este fue el paso para que Junts formara finalmente parte del bloque de Sánchez.

Sin embargo, dos años más tarde, la relación entre el PSOE y Junts es historia. El partido independentista ha dado por cancelado el pacto que permitió la investidura y ha avisado de que presentará enmiendas de totalidad a todas las iniciativas que el Gobierno envíe al Congreso.

Así, la formación de Puigdemont reprochaba al jefe del Ejecutivo todas las tareas que no ha cumplido, como el traspaso a Cataluña de la competencia en materia de inmigración, el uso del catalán en las instituciones europeas o la falta de inversiones.

Temporada tensa para el PSOE

La inminente ruptura llega tras un periodo especialmente complicado para las filas socialistas. La salida del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por su implicación en el caso Koldo supuso uno de los momentos más delicados para Sánchez desde que inició esta legislatura.

El presidente llegó incluso a pedir disculpas públicamente por haber depositado su confianza en él, como ya hizo en su día con el exministro de Transportes José Luis Ábalos. Por su parte, Sánchez reafirmó su intención de completar el mandato y seguir su función como "capitán de un barco" que no se "desentiende" en momentos complicados.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.