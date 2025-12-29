Víctor Manuel, sobre la fórmula secreta del amor que le une a Ana Belén desde hace 50 años: "Lo nuestro es provisional"

"No te puedes comer por las patas a quien tienes enfrente, tienes que dejar vivir. Vivir sin hacer ruido es saber tener líneas de retirada", comentaba Víctor Manuel en este programa de Salvados, dando una lección de amor y respeto.

"Gracias por el fuego, por los hilos invisibles que sujetan esta forma de querer, por los cuatro puntos cardinales, por la luz y la alegría, por ser como quieres ser" - 'Gracias por todo', de Víctor Manuel.

En un programa de la última temporada de Salvados, Gonzo entrevistaba a Víctor Manuel, con el que conversaba acerca de su trayectoria vital y artística, repasando su compromiso político, su lucha durante los años de censura y su militancia antifranquista, además de, por supuesto, su historia de amor con Ana Belén, su compañera de vida y su musa desde hace más de cincuenta años.

Una unión que ha inspirado muchas de sus canciones. "La verdad es que ni he contado cuántas", confesaba el cantautor al periodista. Lo cierto es que en cada disco que lanza hay una canción para ella. "En este último hay dos", se sonreía. Una de esas canciones es 'Gracias por todo': "Gracias por dejar espacio, gracias por vivir sin hacer ruido".

Este verso sirve de ejemplo para explicar uno de los secretos de su relación. "No te puedes comer por las patas a quien tienes enfrente, tienes que dejar vivir y vivir en el más amplio sentido de la palabra pactando con ella. Vivir sin hacer ruido es saber tener líneas de retirada", comentaba el artista dando una lección sobre amor y respeto, equilibrio y generosidad. "Siempre digo que la relación con Ana es provisional, por eso funciona bien", añade entre risas.

"Más vale malo conocido que paraísos inventados vete tú a saber con quién", dice otro verso del tema. Con humor y cariño, afirmaba que pese a lo que se dice de los que "están siempre en el escaparate", "no hay más separaciones que en el resto de la sociedad". "Ana es una suerte", presumía.

Así empezó su relación con Ana Belén

El artista recordaba también cómo ambos se conocieron hace ya más de medio siglo en un encuentro en el que también estaba su amigo Julio Iglesias. "Julio le besó la mano, Ana tenía 22 años y era dinamita pura y pensó: '¿qué hace este tío besándome la mano?'", narraba.

Lo cierto es que Ana Belén nunca tuvo dudas y fue ella quien dio el primer paso: "Cuando terminó un rodaje, me dijo que se lanzó porque si no, me escapaba". Ahora Víctor no se imagina una vida sin ella y lo poco que consigue vislumbrar de ella es mucho peor que la que ahora vive.

"Preferiría morir yo. La vida sería bastante peor sin ella", responde sin dudar cuando Gonzo le pregunta si prefiere marcharse él antes que ella.

*Vuelve a ver Salvados: Víctor Manuel en atresplayer.com

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de 2025. Los más vistos del año.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.