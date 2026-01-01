De Begoña Gómez al caso Koldo pasando por el novio de Ayuso o la DANA: el calendario judicial de 2026 pone contra las cuerdas al Gobierno y al PP

Las fechas El juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, arrancará el 28 de mayo, mientras que el caso Koldo se dirimirá en el Tribunal Supremo durante la primavera.

El año 2026 se presenta complicado para el entorno del Gobierno y el PSOE, marcado por varios procesos judiciales. Destaca el juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, por presunta prevaricación y malversación, y el caso Koldo, relacionado con contratos de mascarillas durante la pandemia, que involucra a José Luis Ábalos. Además, el Tribunal Supremo investiga presuntos amaños en el Ministerio de Transportes. Por otro lado, el PP también enfrenta desafíos judiciales, como la operación Kitchen y el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. El Tribunal Constitucional decidirá sobre el regreso de Carles Puigdemont a España.

Tras un 2025 repleto de escándalos en el entorno del Gobierno, tanto Moncloa como el PSOE afrontan un 2026 que estará marcado, de nuevo, por un gran desgaste judicial debido a los distintos procesos en los que están envueltos varias de las personas de máxima confianza de Pedro Sánchez y de la cúpula de Ferraz.

Causa contra David Sánchez con Gallardo como imputado

El primero de los juicios que afectarán al entorno personal y familiar del presidente del Gobierno es el de su hermano David Sánchez. En esta causa, él y otras once personas están imputadas por la presunta creación irregular de un puesto para contratarle en la Diputación de Badajoz, concretamente, en la Oficina de Artes Escénicas, por lo que se enfrenta a una petición de tres años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

En esta causa también está imputado el que hasta el pasado lunes era secretario general del PSOE de Extremadura y candidato socialista a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo. El comienzo del juicio está señalado para el próximo 28 de mayo.

Se dirimirá el caso Koldo

También se celebrará en 2026, previsiblemente en primavera, el juicio del caso Koldo. En esta investigación por el presunto amaño de contratos de mascarillas durante la pandemia, se sentarán en el banquillo el exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión para José Luis Ábalos y 19 años para Koldo García. Por su parte, la acusación popular del PP solicita una pena de hasta 30 años para el exministro de Transportes.

Begoña Gómez, la trama Leire y otros frentes para el PSOE

Pese a que esas dos causas serán juzgadas a lo largo de 2026, no son los únicos frentes a los que se enfrentan tanto el PSOE como el Gobierno. El Tribunal Supremo seguirá investigando la causa por el amaño de obras en el Ministerio de Transportes, en la que están imputados Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Se espera que en el primer tramo del año salga a la luz un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que será clave para aportar luz sobre el patrimonio de Santos Cerdán.

En los Juzgados de Plaza de Castilla, el juez Juan Carlos Peinado continuará investigando por cinco delitos a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por la presunta utilización fraudulenta de medios de la Presidencia del Gobierno en su actividad como titular de una Cátedra en la Universidad Complutense.

En una pieza separada, el juez Ismael Moreno continuará en la Audiencia Nacional la investigación los gastos en metálico que el PSOE pagó a todos sus dirigentes entre 2017 y 2024.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga también el amaño de contratos en la SEPI, en el que está imputada la fontanera del PSOE, Leire Díez; y el caso de los hidrocarburos, donde tiene que decidir si eleva exposición razonada contra Ábalos al Supremo por haberse beneficiado presuntamente de mordidas que alcanzarían el millón de euros. También está implicada Leire Díez en la investigación del caso de las cloacas del PSOE junto al empresario Javier Pérez Dolset en una causa instruida por el magistrado Arturo Zamarriego.

El PP se enfrenta a la Kitchen, el caso del novio de Ayuso, la DANA y el caso Montoro

Pese a que el calendario judicial puede suponer un gran desgaste para el PSOE, el PP también se enfrenta a un 2026 en el que puede salir muy tocado de los tribunales. La causa más importante que afecta a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo es la de la operación Kitchen, en la que el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz se enfrenta a 15 años de cárcel por intentar boicotear la investigación judicial sobre la caja B del PP. El juicio comienza el día 6 de abril.

También se espera que a lo largo del nuevo año se celebre el juicio por delitos fiscales y falsedad documental contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En otra pieza separada, también se le investiga por un posible delito de corrupción en los negocios por su papel en el Grupo Quirón.

Del mismo modo, se hablará, y mucho, del juicio de la DANA. En esta causa, en la que la jueza Nuria Ruiz Tobarra investiga en Catarroja la negligente gestión que la Generalitat Valenciana hizo del temporal, tendrá que declarar el próximo 9 de enero el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Además, están imputados la exconsellera de Justicia e Interior del Gobierno de Carlos Mazón, Salomé Pradas, y su número dos, Emilio Argüeso, acusados ambos de homicidios y lesiones imprudentes.

Por último, el juez Rubén Rus continuará en Tarragona la investigación contra Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda en los dos gobiernos de Mariano Rajoy, por la aplicación de cambios legislativos a la carta para las empresas que efectuaban pagos al despacho de abogados del que era copropietario.

Puigdemont y García Ortiz, en manos del TC

Por su parte, el Tribunal Constitucional tendrá que decidir en 2026 si permite el regreso de Carles Puigdemont a España al revisar la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía a su condena por malversación.

También analizará el recurso de inconstitucionalidad que el ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, podría presentar contra la condena de dos años de inhabilitación que le impuso el Supremo por la filtración de información relacionada con los delitos fiscales cometidos por el novio de Isabel Díaz Ayuso.

