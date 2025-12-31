Año Nuevo con frío gélido: la borrasca Francis marca el inicio de 2026 con temperaturas bajo cero

¿Por qué es importante? Hasta 14 comunidades despedirán el año con temperaturas inferiores a los cero grados. El jueves entra la borrasca Francis por Canarias, donde dejará precipitaciones.

La borrasca Francis protagonizará la Nochevieja y el Año Nuevo con temperaturas gélidas y lluvias en algunas zonas de España. Hasta 14 comunidades despedirán el año con temperaturas bajo cero. El 31 de diciembre, el satélite mostró cielos despejados salvo nieblas en el Pla de Lleida y el Valle del Guadalquivir, y cielos cubiertos en el País Vasco. En Málaga, Melilla y el Estrecho podría llover. El Año Nuevo comenzará con heladas en gran parte de la península, mientras que en Canarias, la borrasca Francis traerá lluvias intensas y tormentas. Se esperan alertas por nieblas y bajas temperaturas en la Meseta y el Pirineo.

La borrasca Francis va a ser la protagonista de la Nochevieja y del Año Nuevo, puesto que nos esperan temperaturas gélidas y lluvias en algunas zonas del país. De hecho, hasta 14 comunidades van a despedir el año tomándose las uvas con temperaturas inferiores a los cero grados.

Tiempo en Nochevieja

Este miércoles 31 de diciembre el satélite se ha mostrado bastante despejado a excepción de los bancos de niebla que no han terminado de levantar debido a la estabilidad y que han afectado especialmente al Pla de Lleida y en puntos del Valle del Guadalquivir. Asimismo, también se han registrado cielos cubiertos en el País Vasco. No obstante, en el otro extremo, el sur, se pueden llegar a dar precipitaciones.

Las densas nieblas persisten en distintos puntos de la meseta, lo que está provocando que no suban las temperaturas. Precisamente, en zonas como Valladolid han hecho que las máximas no hayan pasado de los tres grados.

Por otra parte, el único punto donde podría llover esta Nochevieja sería en la provincia de Málaga, así como en Melilla y en zonas del Estrecho. El resto del país tendrá cielos muy despejados que se van a mantener hasta la noche.

Predicción para Año Nuevo

Hasta 14 comunidades arrancarán el año con temperaturas de cero grados y la noche no será mejor en Soria, donde los termómetros llegarán a marcar los menos cuatro grados; en Salamanca llegarán a los menos tres y en buena parte del resto de la Península Ibérica se esperan heladas. Donde sí van a subir las temperaturas será en el sur.

Además, el jueves, primer día del 2026, entra por Canarias el frente de una borrasca Francis que dejará precipitaciones localmente intensas que irán acompañadas de tormentas en las islas más occidentales que dejarán hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. A últimas horas del día llegarían Lanzarote y Fuerteventura, provocando también mucho oleaje y rachas de viento muy elevadas. No se descartan los avisos naranjas por esas rachas de viento.

Además, se espera que con el paso de las horas los chubascos, aunque de forma débil, lleguen al oeste peninsular junto con bancos de niebla que se irán disipando. Aun así, se activarán avisos por nieblas en distintos puntos de la Meseta y también en Extremadura. Asimismo, se enviarán alertas por bajas temperaturas en el Pirineo.

En cuanto a la nieve, se prevé que a partir de la próxima semana la borrasca Francis nos deje un temporal invernal que dejará nevadas en distintos puntos de la península.

