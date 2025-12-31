Barómetro laSexta | El 28% de los españoles ha mejorado su sueldo en 2025 y solo un 9,6% ha cobrado menos

El dato Los votantes de Sumar (42,9%) y PSOE (35,4%) son los que más han mejorado su situación económica. En el otro lado de la balanza, los votantes de PP y Vox son los que más han visto descender sus salarios, con un 13 y un 12%, respectivamente.

En 2025, un 28,1% de los españoles ha visto incrementado su salario, mientras que solo un 9,6% ha experimentado una disminución, según el barómetro de laSexta. La mayoría, un 60,9%, ha mantenido sus ingresos estables. Los votantes de Sumar y PSOE son los que más han mejorado económicamente, mientras que los del PP y Vox han sufrido más descensos. Respecto a la estabilidad laboral, un 7,8% teme perder su empleo en 2026, especialmente los votantes de Vox. La peor noticia del año ha sido la ola de incendios en España, mientras que los avances médicos han sido la mejor. El aumento del salario mínimo y el alto el fuego en Gaza también destacan positivamente.

Este 2025 ha sido, en términos generales, positivo en los que a los salarios respecta. El 28,1% de los españoles ha visto su sueldo mejorado este año, según datos del último barómetro de laSexta, mientras que solo un 9,6% de los encuestados ha ingresado menos dinero que en 2024. La mayor parte de las personas que han participado en la muestra, un 60,9 por ciento, ha mantenido sus ingresos intactos en el año que hoy cerramos.

En datos desglosados según la intención de voto de los encuestados, los votantes de Sumar (42,9%) y PSOE (35,4%) son los que más han mejorado su situación económica. En el otro lado de la balanza, los votantes de PP y Vox son los que más han visto descender sus salarios, con un 13 y un 12%, respectivamente.

Casi un 8% teme perder su trabajo

En cuanto a la estabilidad del empleo, un 7,8% de los encuestados asegura tener una probabilidad "alta" de perder su puesto de trabajo en 2026, siendo los votantes de Vox, con un 12,8%, los que más factible ven quedarse en el paro. En el lado opuesto, los electores socialistas, con un 6%, son los que más garantizado ven su empleo.

El 43,5% cree que su estabilidad laboral no cambiará el próximo año, y un 35,8% cataloga como "bajas" las opciones de perder su empleo, siendo quienes votan al PSOE (40%) y a Sumar (44,9%) quienes menos riesgo perciben de cara a 2026.

Los incendios, la peor noticia de 2025

En cuanto a lo acontecido a lo largo de este 2025 que cerramos, los encuestados coinciden en que la ola de incendios que asoló España en agosto fue la peor noticia del año, seguida de la masacre israelí en Gaza o la crisis climática y los desastres naturales.

A estas cuestiones le sigue de cerca el problema de la vivienda, que es la cuarta peor noticia del año para los encuestados del barómetro de laSexta. El apagón del 28 de abril, con el sexto lugar, o el estallido de casos de corrupción en el PSOE y el Gobierno, con el séptimo, se cuelan en el 'top 1o' de las peores noticias del año.

Los avances médicos, la mejor noticia

En el lado opuesto, el de las buenas noticias, los ciudadanos destacan los avances científicos y médicos, ya que este 2025 será recordado, entre otras cosas, por el progreso en la lucha contra el alzhéimer o algunos tipos de cáncer.

En segundo lugar está el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y la tercera mejor noticia ha sido el alto el fuego logrado en Gaza para detener una masacre israelí que se ha cobrado decenas de miles de vidas en los últimos dos años.

Son datos del Instituto InvyMark para laSexta.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.