¿Un gobierno del PP con VOX o en solitario con Isabel Díaz Ayuso al frente? las respuestas de Junqueras y Esteban al dilema que plantea Gonzo

"¿Es posible que a Ayuso le sea imposible ser algún día la candidata del PP porque sean sus compañeros los que nunca la acepten?", plantea Oriol Junqueras al hilo de esta conversación en Salvados.

Aitor Esteban y Oriol Junqueras continúan analizando en este programa de Salvados la actualidad política y la situación del Gobierno en la actualidad. Con el fantasma del adelanto electoral muy presente y la duda de si Sánchez podrá aguantar la legislatura hasta 2027, Gonzo plantea una cuestión a sus entrevistados: "¿Qué prefieren, que se pueda llegar a un gobierno de Partido Popular con Vox o un gobierno en el que solo esté el PP, pero teniendo al frente a Isabel Díaz Ayuso?".

El líder de ERC se niega a elegir entre estas dos opciones y hace un análisis del motivo que le lleva a no decantarse por ninguna de las dos posibilidades: "Lo que rompe España no es que se hable catalán en el Congreso ni que intentemos arreglar la financiación de los hospitales, lo que rompe a España es que haya 229 muertos en Valencia y que el gobierno del PP no dé el aviso hasta que ya están todos muertos".

"Lo que rompe a España es la corrupción sistémica en el Ministerio de Hacienda de Montoro o la corrupción de los secretarios de organización del PSOE", añade. "Todo esto sí que rompe España y, por lo tanto, no, no voy a elegir entre las dos opciones que usted me ha dado, porque es evidente que ninguna de las dos es satisfactoria para nadie, porque todo el mundo sabe cómo funciona el sistema sanitario, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid", concluye.

El presidente del PNV reconoce, por su parte, que no le entusiasman demasiado ninguna de las alternativas planteadas por Gonzo. "Así, en principio, no me hacen nada de gracia", confiesa, pero en ninguno de los casos, asegura, su partido dejará de "estar ahí": "Vamos a seguir estando esté quien esté en el Gobierno español". "A mí no me asusta ninguna situación. Si tiene que venir algo, que venga. Ya estaremos ahí", insiste.

Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre las lenguas cooficiales

Gonzo vuelve a tirar de hemeroteca y proyector para mostrarles unas declaraciones "sobre cosas que les incumben" que ha hecho recientemente Isabel Díaz Ayuso. "Dicen de catetos, ¿saben lo que es cateto? Llamarse Juan y pedir que, por favor, en el País Vasco te llamen Ion, porque si no te quedas fuera del sistema, del sistema público o te quedas fuera de las subvenciones. Y eso es lo que hacen ustedes utilizando las lenguas cooficiales", proclamaba la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"¿Y saben lo más interesante de todo? Que lo puedo decir precisamente desde la región más abierta y más libre que existe, que es la Comunidad de Madrid, a la que vienen ciudadanos de todos los rincones del mundo a huir de su comunismo, de su chavismo y de sus trampas; pero también vienen desde otras regiones de España huyendo del nacionalismo, a ser vascos, catalanes o ser navarros en libertad", añadía.

Aitor Esteban no puede evitar reírse mientras escucha estas palabras de Ayuso. "Bueno, es lo fácil. 'No hables de lo tuyo, habla contra los otros'", responde el líder de ERC. "Desde ese nacionalismo exacerbado español, lo que se utiliza es la realidad catalana y la realidad vasca como elemento catalizador alrededor de unas ideas o para utilizarlo para combatir a la oposición, que es una utilización burda buscando más el enfrentamiento que el encuentro", sentencia.

Oriol Junqueras va más allá y cree que este discurso está dirigido a alguien del PP. "¿Es posible que cuando habla en estos términos, más que querer criticar a Cataluña y a Euskadi, lo que esté haciendo es oposición a Feijóo?", se pregunta. "¿Es posible que tenga suficiente fuerza para hacerle la vida imposible a Feijóo, pero le sea imposible ser algún día la candidata del PP porque sean sus compañeros los que nunca acepten que sea la candidata del PP en unas elecciones españolas?", plantea.

