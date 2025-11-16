"Sánchez se aprovecha de Vox": Aitor Esteban cree que hay un "bloqueo" cuya salida sería "una moción de censura" si no fuera por el partido de Abascal

Aitor Esteban, presidente del PNV y un histórico del Congreso, analiza en Salvados junto a Oriol Junqueras la viabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez mientras crecen las especulaciones sobre un posible adelanto electoral.

¿Se apostarían a día de hoy una cena Aitor Esteban y Oriol Junqueras a que Pedro Sánchez va a agotar la legislatura hasta 2027? Ambos líderes, cuyos partidos sostienen actualmente al Ejecutivo, analizan junto a Gonzo en Salvados sus acuerdos y desacuerdos con el presidente del Gobierno, además de las líneas rojas de su apoyo en una entrevista ambienta en un aula de universidad. Un escenario que no ha sido elegido al azar por el equipo del programa de laSexta, ya que los dos son profesores.

Con ese espíritu docente presente, dispuestos a evaluar cada mínimo movimiento del equipo de Gobierno, y con el fantasma del adelanto electoral en el ambiente, el presidente de ERC tiene claro que "hará todo lo posible para agotarla", aunque asume que, tal vez, le tocaría a él pagar el banquete. "Y si yo fuese él, intentaría agotarla", reconoce, sobre todo teniendo en cuenta "las circunstancias actuales".

La falta de presupuestos y el aumento en el gasto en armamento

"El Gobierno español tiene algunas ventajas con respecto a otros gobiernos. Por ejemplo: en materia presupuestaria, puede cambiar partidas presupuestarias sin pasar por el Congreso", explica, y eso es algo que, interpreta, "le da mucho margen de maniobra". Junqueras cree que por ello "le urge poco aprobar nuevos presupuestos porque tiene herramientas alternativas" y aprovecha para recordar que eso le ha permitido "destinar 11.400 millones de euros más a armamento sin pasar por el Congreso".

Esteban, sin embargo, no pondría la mano en el fuego por ello. "En el tema de que ha podido tirar por ahora sin presupuestos estoy de acuerdo", reconoce, pero achaca a "los grupos políticos que no han querido que este Gobierno no tuviera presupuestos" que hayan "debilitado la marcha de la legislatura", algo que considera "un error".

"Sánchez se aprovecha de Vox"

"Lo que hay aquí es un bloqueo. ¿Cuál es la única alternativa? Es una moción de censura, pero como es constructiva y, dados los números que hay en el Parlamento, se necesita a Vox, eso lo bloquea todo", reflexiona. Su conclusión es que "el presidente del Gobierno se está aprovechando" del partido de Abascal para "mantener esta posición". "Se están beneficiando mutuamente", asegura. Para él, es "comprensible" pasar de año con los mismos presupuestos, pero lo que no concibe es que en esta legislatura no haya habido ninguno.

¿El PNV se ve apoyando a Sánchez hasta 2027?

"Tal y como lo está planteando Sánchez, con todos mis respetos, es que pasa olímpicamente de lo que pensemos los demás. Él ya ha dicho que va a seguir", afirma Aitor Esteban. Para él, "es lo que hay" debido a la "mayoría negativa" entre "Podemos y Junts junto con Vox y PP". "Entonces, ya no depende de nosotros", dice refiriéndose también al partido de su compañero entrevistado.

El presidente del PNV cree que Pedro Sánchez tiene que preguntarse "cuál es su propia raya". "Nosotros no estamos aquí para mantener un Gobierno por mantenerlo", sentencia.

"Nosotros ayudaremos a que haya mayoría y ayudaremos a que se gobierne bien, pero para eso es imprescindible que el PSOE quiera gobernar y cumplir con sus compromisos y de esto, no estamos seguros", señala Junqueras.

