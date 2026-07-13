Iván Barton, el árbitro salvadoreño que pitará el España-Francia en el Mundial de 2026

Licenciado en Químicas, Iván Barton fue el primer árbitro en expulsar a un jugador durante el Mundial por taparse la boca durante un partido, una nueva sanción introducida por la FIFA hace sólo unos meses.

Su nombre es Iván Arcides Barton Cisneros y será el encargado de arbitrar el España-Francia de este martes, cuando la selección española jugará la segunda semifinal de un Mundial de su historia. Así lo ha anunciado la FIFA, al informar de los detalles del enfrentamiento, que tiene lugar este martes a las 21:00h (hora peninsular española) en el estadio Dallas, en Arlington (Texas, Estados Unidos).

Árbitro de la FIFA desde 2018, cuando recibió su gafete FIFA, lleva además más de 16 años pitando en la Federación Salvadoreña de Fútbol. El año pasado fue árbitro invitado en la primera división de fútbol de Japón.

Nacido en Santa Ana en 1991, se licenció en Química por la Universidad de El Salvador, donde ha ejercido como profesor. Fuera del ámbito deportivo, también ha trabajado en el sector del análisis químico, entre otros en el laboratorio InstruQuímica, donde ejerció de químico de aplicaciones y soporte técnico entre 2017 y 2018. Este pasado mes de junio empezó a estudiar un MBA por la española Universidad Internacional de La Rioja (UNIR).

Ya en 2022, Barton fue uno de los árbitros del Mundial de Qatar, y ha pitado durante numerosos enfrentamientos de la CONCACAF. En la semifinal de la Liga de Naciones de 2023, que se disputaron México y Estados Unidos, sacó cuatro tarjetas rojas sólo en la segunda parte a raíz de varias peleas: el jugador del Juventus Weston McKennie; el del Eindhoven Sergiño Dest, que en ese momento formaba parte de la plantilla del F. C. Barcelona aunque cedido al A.C. Milan, por la selección de Estados Unidos; y César Montes, entonces jugador del Espanyol (después del Almería y ahora, del Lokomotiv de Moscú), y Gerardo Arteaga, que actualmente juega en el Monterrey mexicano pero entonces lo hacía en el Genk, por la parte mexicana.

De hecho, Barton fue el árbitro que finalizó el partido antes de tiempo debido a los cánticos homófobos que se escucharon desde la grada. Ya en este Mundial, Barton ha arbitrado varios partidos, entre ellos el Turquía-Paraguay que se convirtió en el primer partido en el que fue expulsado un jugador por taparse la boca. La FIFA incluyó esta sanción, que implica tarjeta roja directa, el pasado mes de abril en sus reglas de juego, e Iván Barton la aplicó contra Miguel Almirón, de Paraguay, por un enfrentamiento con Mert Müldür.

Precisamente esta expulsión acabó con otra sanción similar fuera del campo: la FIFA acabó revocando la credencial de un periodista paraguayo, Jorge 'Chipi' Vera, por los graves insultos y repetidos "ataques personales" contra el árbitro salvadoreño durante la cobertura del Turquía-Paraguay. Además de este, Iván Barton ha arbitrado el Japón-Suecia y el Suiza-Colombia, antes de ser asignado al partido de semifinal entre Francia y España.

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