El "lío diplomático" por las palabras racistas de Rajoy eclipsa la reunión de Voluntarios para Ucrania en París

Los detalles En Francia es, hasta para los partidos más extremistas, un tema controvertido y no secundan las palabras del expresidente: "Es un racista, simplemente".

El lunes, Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se reunieron en París, a un día de la semifinal del Mundial de fútbol entre España y Francia, en un encuentro marcado por las polémicas declaraciones racistas del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa, de las que aún no se ha disculpado. Rajoy afirmó que Francia tiene "una plantilla de altísimo nivel" pero "sin franceses", insinuando que los jugadores no son franceses por su origen étnico. Borja Sémper defendió a Rajoy, argumentando que sus palabras no tenían mala intención. Sin embargo, las declaraciones han sido criticadas tanto en España como en Francia, donde las consideran racistas y estúpidas. Ministros franceses y españoles han condenado las palabras de Rajoy, enfatizando que Francia es un país diverso. Hinchas franceses también han expresado su rechazo, destacando que "el color no hace la nacionalidad".

Una de las imágenes de la tarde de este lunes es la de Pedro Sánchez y Emmanuel Macron juntos en París. A 24 horas de la semifinal del Mundial de fútbol entre España y Francia, la reunión de Voluntarios para Ucrania ha estado marcada por las palabras racistas del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa, tras las que aún no se ha disculpado.

Rajoy no considera "franceses" a los jugadores de la selección francesa. Se entiende que porque son negros, o magrebíes, o porque sus padres o abuelos no crecieron en Francia. Lo que escribió Rajoy en el famoso artículo fue que Francia tiene "una plantilla de altísimo nivel", y añadió: "Eso sí, sin franceses".

¿Respalda Alberto Núñez Feijóo la racistada del último líder del PP que gobernó España? A laSexta le hubiera encantado preguntarle, pero no ha admitido preguntas en su comparecencia de este lunes desde Almería. El portavoz nacional de los 'populares', Borja Sémper, desde luego, le ha intentado proteger.

"Una columna de estas que escribe el expresidente Rajoy son sarcásticas y son columnas que van sin mala intención, y esa expresión es sin mala intención", ha querido defender Sémper. Frente a esto, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho: "El racismo, la xenofobia, son enfermedades graves. Y siempre tienes dos síntomas: la estupidez y el odio. Esa es la mezcla que va hacia el racismo".

Fuentes del entorno de Mariano Rajoy le ha contado al diario 'El Mundo' que "no había mala intención" en su artículo, se ha atrevido a asegurar que en cualquier caso es "un tema menor". Y ante las críticas recibidas, ha rematado con que no se va a poner "al nivel de ciertos miembros del Gobierno español".

El ministro de Transportes, Óscar Puente, le ha contestado llamándole "zoquete", "posfranquista" y "corrupto". Mientras, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha sostenido que lo de Rajoy está entre la "estupidez" y el "racismo": "De una vez por todas, Francia no tiene color de piel. Cualquier afirmación en sentido contrario es una estupidez, racismo o una combinación de ambas cosas. Es un equipo excepcional que muestra la mejor cara de Francia".

Las desafortunadas palabras del poco hábil futbolista y expresidente Mariano Rajoy han irritado al país vecino. Y no es para menos. En Francia, hasta para los partidos más extremistas, fundados por ultras como Jean-Marie Le Pen —quien en 1996 dijo que "es un poco artificial traer jugadores del extranjero y nacionalizarlos para que jueguen con la selección de Francia"— es un tema controvertido y no secundan las palabras de Rajoy.

"El Sr. Rajoy es un racista, simplemente. Estos comentarios son escandalosos", ha reaccionado, incluso, Julien Odoul, portavoz de extremista Agrupación Nacional. Ministros como Laurent Nuñez, descendiente de andaluces, también se han mostrado críticos con el expresidente: "Es absolutamente inaceptable, no refleja en absoluto lo que es Francia, un país diverso donde todo el mundo puede prosperar".

La contestación ha ido más allá de las autoridades. Un equipo de laSexta ha viajado a Francia para escuchar las críticas de los hinchas 'bleus' a esa columna, donde dejan claro que "el color no hace la nacionalidad" y lo tildan —una y otra vez— de "racista". No entienden el porqué de tanta ignorancia sobre la sociedad gala.

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