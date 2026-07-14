El diseñador Modesto Lomba confiesa que no tiene una modelo fetiche, pero sí "alguna con la que no me gustaría volver a trabajar"

Thais Villas reunía a dos generaciones de diseñadores de moda, Modesto Lomba, toda una institución con más de 40 años de trayectoria, y Eduardo Navarrete, uno de los creadores más al alza del panorama nacional.

En su sección 'Zetas y Boomers', Thais Villas reunía a dos generaciones distintas de diseñadores de moda, el 'zeta' Eduardo Navarrete, de 32 años, y el 'boomer' Modesto Lomba, de 63 años y toda una institución en la moda española.

Los dos reconocían que su trabajo era muy diferente, pero Lomba alababa la capacidad de hacer "colecciones mucho más divertidas y desenfadadas" de Navarrete y este la sofisticación de las presentaciones de Lomba.

También recordaban el momento en que decidieron dedicarse a la moda. Lomba señala que le hacía los vestidos a las muñecas de su hermana y después empezó a trabajar en una sastrería. Eduardo, por su parte, comenzó con su abuela y su costurero y, después con su afición a las revistas de moda: "Mi madre flipaba porque decía: 'El niño va a salir mariquita'".

Modesto explicaba que se formó en una escuela en la que el único chico era él, cuyo origen se remontaba a aquellas en las que formaban "para que las señoras, mientras que los maridos acaban la carrera universitaria les enseñaran a coser y a bordar".

Navarrete eligió el bachillerato de Artes y de ahí hizo la carrera de Diseño de moda, donde con el Plan Bolonia tuvo que aprender Economía: "Tengo una empresa, pero tengo un contable. Yo no quiero saber todo eso", afirmaba. En el caso de Lomba, añadía que es empresario, "pero no por devoción" y que el máster en Gestión de Empresas lo había hecho "a base de invertir muchas pérdidas de dinero".

Modesto se encuentra satisfecho con seguir en la brecha después de casi 40 años, mientras que Eduardo expresaba su orgullo cuando ve a la gente por la calle llevando sus diseños: "Ahí es cuando digo: 'Wow, lo he conseguido'". De hecho, Modesto le desvelaba que pasa los veranos en la playa con un bañador suyo.

El test de Thais

Para terminar la entrevista, Thais les sometía a un test para saber cómo de compatibles son sus generaciones. Modesto Lomba desvelaba que la prenda más cara de su armario es un abrigo de visón, mientras que Eduardo Navarrete se confesaba un gran consumidor de bolsos, aunque no desvelaba cuál es el más caro que tiene.

Respecto a la prenda que no soportan ver, Navarrete reconocer tener aversión por los petos, mientras que Modesto era más general: "Cualquier prenda que esté mal hecha".

Sobre sus modelos fetiche, Modesto reconocía no tener una, pero sí "alguna con la que no me gustaría volver a trabajar". En el caso de Navarrete, su modelo fetiche sería Nieves Álvarez.

También tienen prendas que son viejas, pero de las que no se pueden desprender. Lomba tiene algunas que, de hecho, "no solamente andan solas, sino que tienen casi agujeros", pero no las tira porque "mi ropa tiene historia". Navarrete tiene camisas de su padre que guarda "con muchísimo cariño" aunque, explicaba, "no me las puedo poner".

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