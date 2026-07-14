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Mujeres ricas

"Me quedo de piedra pómez": la emoción de Mar en su 40 cumpleaños rodeada de sus seres queridos

Con un elegante vestido rojo y un peinado firmado por el prestigioso peluquero Alberto Cerdán, Mar Segura hace su entrada triunfal en la celebración de su 40 cumpleaños.

"Me quedo de piedra pómez": la emoción de Mar en su 40 cumpleaños rodeada de sus seres queridos

En este fragmento de 'Mujeres Ricas', que laSexta recupera con motivo de su 20.º aniversario, Mar disfruta de su fiesta por su 40 cumpleaños rodeada de familiares y amigos. Durante la celebración, su marido, Gabriel Balaguer, le dedica unas emotivas palabras, al igual que su hermana, que aprovecha la ocasión para expresarle todo el cariño que siente por ella.

"Soy excesivamente sensible, pero entre el maquillaje voy a intentar contener alguna lagrimilla", confiesa Mar antes de romper a llorar al escuchar el discurso de su marido.

La velada también está marcada por la música en directo, un exclusivo catering con ostras y la apertura de los regalos de sus amigas, entre los que destacan un bolso de Chanel, una maleta de cabina de Gucci, una pamela, una pulsera de Carolina Herrera y un bikini para disfrutar de unas vacaciones en Agua Amarga.

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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