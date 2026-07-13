Escolar, sobre la imputación del alcalde de Móstoles: "Le están dando respaldo público los mismos que hicieron oposición con el caso Salazar"

El periodista critica la reacción del PP tras la imputación del alcalde de Móstoles y la compara con el caso Salazar. A su juicio, existe una "doble vara de medir" al respaldar públicamente a un investigado pese a que ya hay una causa judicial abierta.

El director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, ha criticado en Al Rojo Vivo la reacción del PP tras la imputación del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por acoso sexual y laboral a una exedil de su partido. A su juicio, la respuesta del partido contrasta con la actitud que mantuvo en otros casos similares y evidencia una doble vara de medir.

"Creo que no todos los partidos reaccionan igual ante este tipo de casos. Lo vimos hace muy poco con el caso Salazar. El mismo día en que publicamos la información no fue nombrado para el órgano de dirección del PSOE y, después, cuando seguimos publicando nuevas informaciones sobre cómo se habían gestionado las denuncias internas, fue apartado completamente del partido", ha recordado.

Escolar ha subrayado que, en aquel caso, ni siquiera existía una denuncia penal ni una investigación judicial abierta, mientras que ahora sí la hay. "En el caso Salazar no había una causa penal, era una denuncia presentada a través del canal interno del partido. Aquí, en cambio, ya existe una investigación judicial y, aun así, lo que estamos viendo es un respaldo público al alcalde por parte de dirigentes del PP. Son los mismos que hicieron oposición con el caso Salazar", ha señalado.

El periodista ha reconocido que la gestión de las denuncias internas en el PSOE fue deficiente, pero considera que existe una diferencia sustancial entre ambos casos.

"Hubo un mal comportamiento en la forma de gestionar aquellas denuncias, pero no hubo un respaldo público tan contundente al denunciado como el que estamos viendo hoy. A las mujeres que denunciaron a Salazar se las creyó de inmediato, mientras que en este caso no solo no se da credibilidad a la denunciante, sino que se apoya públicamente al acusado pese a que ya hay una investigación judicial en marcha. Me parece que ambas situaciones no son comparables", ha concluido.