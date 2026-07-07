'La Iratxe' critica a Marta tras "desaparecer" en el concierto de Camela: "Es un poco golfita"

Tras sincerarse sobre sus relaciones, 'la Iratxe' recibe la inesperada llamada de Marta. La conversación sirve para ajustar cuentas por su desaparición en el concierto de Camela y termina entre reproches y disculpas.

Después de hablar sobre cómo marcha el matrimonio de 'la Paqui' tras su reciente boda y de compartir confidencias sobre sus relaciones sentimentales, 'la Iratxe' recibe una llamada inesperada de Marta. La amiga aprovecha para pedirles disculpas por su comportamiento en el concierto de Camela, donde dejó plantadas al resto.

"Nos abandonaste, que estuvimos a punto de ir por detrás para ver si te habías colado por la taza del váter", le reprocha entre risas 'la Iratxe', que también aprovecha para disculparse por el tono con el que le habló aquel día.

"Es un poco golfita, que cada una con su chirla haga lo que quiera, pero si ella es así no me da pie a hablar de ir un domingo a misa; me da pie a preguntarle si se las come redondas o cuadradas", comenta 'la Iratxe'.

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