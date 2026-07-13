Nerea Pérez de las Heras y el peligro de los estándares de belleza de la IA: "En esa caja torácica de jilguero no te caben los órganos"

En su 'Frecuencia Nerea', Nerea Pérez de las Heras analizaba los peligros de la inteligencia artificial, tanto por sus estándares de belleza irreales, como por el uso pernicioso a la hora de desnudar mujeres con herramientas como 'Grok'.

Nerea Pérez de las Heras tuvo su primera experiencia en la que vislumbraba cómo la inteligencia artificial le puede quitar el trabajo, al verse en un vídeo de internet a ella misma "hablando con muchísima fluidez en algún idioma eslavo".

Esto se debía a una herramienta de las redes sociales que traduce automáticamente los vídeos salvo que se le diga expresamente que no lo haga.

Con la IA, señalaba Nerea, "lo de ver para creer ha quedado un poco suspendido hace un par de años". Como muestra, Nia Noir, una influencer creada con inteligencia artificial que tiene dos millones y medio de seguidores, en la misma línea de la española Aitana López.

En el caso de Nia, apuntaba Nerea, "no se decía en ninguna parte que era de mentira y, además, está creada duplicando a otras chicas, la mayoría de ellas blancas". En definitiva, "un blackface estilo Juanma Moreno en la cabalgata de Reyes".

Otro de los peligros de este tipo de influencers generadas con IA es que fabrica unos estándares de belleza "tan irreales que entre esa cinturita y esa caja torácica de jilguero directamente no te caben los órganos vitales".

'Grok' de Elon Musk, una IA para desnudar mujeres

Por otro lado, 'X', la red social de Elon Musk, lanzó 'Grok', una inteligencia artificial para creación de imágenes que llevó a muchos usuarios a utilizarla para desnudar mujeres.

"Personalmente, como mujer adulta, que un pajillero con tiempo libre le pegue un cuerpo desnudo de dibujos animados realista a mi cabeza, me da una lástima que se me cae el alma a los pies", afirmaba Nerea, que explicaba que eso mismo también "lo están haciendo con niñas".

Gobiernos de España, Francia o Australia habían iniciado acciones legales para perseguir estos usos. De hecho, en nuestro país se quería modificar una ley de 1982 para perseguir los deepfakes.

Sin embargo, para Nerea "lo que falla no es la tecnología, que es muy útil para algunas cosas, sino el factor humano, el factor de los humanos de mierda en concreto": "Pasamos gran parte de nuestra vida en internet y quienes hacen estas cosas pretenden que las redes se conviertan en un espacio tan hostil para las mujeres que nos dé pereza, vergüenza o miedo y desaparezcamos de ahí", afirmaba la colaboradora de El Intermedio.

Sin embargo, dejaba un mensaje positivo ante la amenaza de la IA y aseguraba que el bombardeo de imágenes hiperrealistas lo que va a conseguir es "poner el sentido crítico en alerta" y llevarnos a "comprobar la autenticidad de todo".

Por otro lado, la constatación de que el problema nunca fue que lo que llevaban puesto las mujeres, sino los que miran, porque "ahora publicas una foto en esquijama de felpa en la biblioteca y te desnudan igual".

También le veía una utilidad para los que le critican por no depilarse nunca, que ahora podrán usar la herramienta de Elon Musk para depilarla.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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