'La Iratxe', cuando 'la Jessy' duda sobre cómo se usan las bolas chinas: "Si te ha salido un muchacho por ahí, ¿cómo no va entrar eso?"

Una visita a un sexshop para comprar el regalo de cumpleaños perfecto acaba convirtiéndose en uno de los momentos más recordados de Princesas de Barrio, con ocurrencias, confesiones y frases que siguen siendo historia de la televisión.

Hay escenas que el paso del tiempo no consigue borrar y la visita de 'la Iratxe' y 'la Jessy' a una tienda erótica es una de ellas. El objetivo parecía sencillo: encontrar un regalo para el cumpleaños de 'la Marta'. Pero, tratándose de ellas, era evidente que la misión acabaría derivando en una colección de momentazos.

"Esto es una tienda erótica y hemos pensado que qué mejor sitio que este. ¿Qué le vamos a comprar si no a 'la Marta'? ¿Un crucifijo?", suelta 'la Iratxe' nada más cruzar la puerta, marcando el tono de una secuencia que no da tregua.

Aunque 'la Jessy' reconoce que nunca había pisado "un sitio de estos", su amiga presume de desenvolverse como pez en el agua... o casi. La única experiencia previa que recuerda fue una visita junto a su madre. "¿Qué pasa? ¿Tu padre no le da la candela que necesita?", le pregunta entre risas su compañera. La respuesta tampoco tiene desperdicio: "Según me dijo, es que iba a clases de sexología. Y yo le he dicho: '¿A tu edad y con tres hijos?'".

Con la misión clara -encontrar un regalo para una fiesta en la que, según les ha dicho 'la Marta', todo el mundo deberá ir vestido de rosa-, 'la Iratxe' lanza una propuesta esperada: "¿'La' compramos un 'Manolo'?". Por supuesto, rosa. A partir de ahí, comienza una peculiar ruta por cada rincón de la tienda.

Consoladores, disfraces, preservativos y todo tipo de artículos pasan por sus manos, aunque las auténticas protagonistas son las bolas chinas. Fascinada, 'la Iratxe' comparte una curiosa teoría: "Dicen que si te metes unas de estas y te pones a fregar la casa, limpias con un brío que no veas". A 'la Jessy' no termina de convencerle la idea y duda de que aquello pueda caber. La respuesta de su amiga ya forma parte del imaginario televisivo: "Pero si te ha salido un muchacho por ahí, no te va a entrar esto".

Las anécdotas continúan cuando 'la Iratxe' recuerda que la vez que acompañó a su madre al sexshop descubrió los preservativos de sabores... y le gustaron tanto que decidió repetir la experiencia. Sin embargo, la degustación acaba con un pequeño susto que ella misma resuelve con humor: "Imagínate qué muerte. La esquela pondría: Iratxe Soriano Crespo, falleció a los 25 años atragantada con un preservativo".

Entre prueba y prueba, las amigas también se animan a desfilar con distintos disfraces delante del dependiente, al que someten a un interrogatorio tan incómodo como desternillante. "Parecía lo que parecía... una putona", dice finalmente Jessy.

El golpe de realidad llega al final, cuando toca pagar. "¿150 euros? Deja, deja, que esta es madre soltera y yo estoy en el paro". Eso sí, después de tantas dudas y carcajadas, hay algo que tienen claro: el 'Manolo' acaba marchándose con ellas.

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