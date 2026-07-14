Trump dice ahora que Irán podría guardar drones en Cuba y habla de un supuesto acuerdo con Teherán que no llegó a cerrarse

Sí, pero... "Creo que tuvimos un acuerdo con ellos hace dos días, pero ellos querían seguir negociando", ha explicado Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. No obstante, no ha dado detalles de ese acuerdo ni quién participó en la negociación del mismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que su Gobierno está investigando si Irán tiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington actuará si confirma la presencia de esos equipos en la isla.

"Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello", declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, en referencia a una pregunta sobre la posible presencia de armamento iraní en la isla caribeña.

"No vamos a permitir que eso suceda", agregó, al señalar que las autoridades estadounidenses analizan si Teherán podría estar utilizando Cuba como punto de almacenamiento de drones.

La declaración de Trump se produce en un momento de creciente presión de Estados Unidos sobre Cuba, después de que la Administración estadounidense haya ampliado las sanciones contra funcionarios y entidades vinculadas al Gobierno cubano. Estados Unidos sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, entre ellas agencias exportación de combustible y bienes y servicios, como parte de su política de presión sobre la isla, que atraviesa una aguda crisis económica.

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"El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración (de Donald) Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente", indicó un comunicado.

Las sanciones afectan a Enetec, S.A., una empresa estatal de importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., dedicada a importar combustible subsidiado desde México; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex), que facilita la compra y venta de bienes y servicios con otros países, y el Grupo Empresarial de Transporte marítimo Portuario (Gemar).

El pasado mes de junio, las sanciones alcanzaron al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro (2008-2018), hermano menor de Fidel Castro. El Departamento de Justicia también ha presentado una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano que causó la muerte de cuatro personas.

Un supuesto acuerdo cerrado con Irán hace "dos días"

El presidente de Estados Unidos también ha afirmado que Irán quería continuar las negociaciones pese a que, según dijo, ambos países habían alcanzado un "acuerdo" dos días antes, en medio de las tensiones entre Washington y Teherán.

"Creo que tuvimos un acuerdo con ellos hace dos días, pero ellos querían seguir negociando", aseguró Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin ofrecer detalles sobre el supuesto pacto ni sobre las condiciones del mismo. Trump aseguró que, pese a las conversaciones con Teherán, su Gobierno no llegó a cerrar un acuerdo definitivo porque Irán habría optado por prolongar el diálogo.

El mandatario no explicó qué puntos incluía el supuesto entendimiento alcanzado "hace dos días" ni quiénes participaron en esas negociaciones. El presidente estadounidense insistió en que la presión sobre Irán continuará mientras no exista un pacto que satisfaga a Washington y defendió el uso combinado de medidas económicas y acciones militares como mecanismo para forzar a Teherán a aceptar sus condiciones.

Trump afirmó que su objetivo sigue siendo evitar que Irán desarrolle o mantenga capacidades que considera una amenaza para Estados Unidos y sus aliados. La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El mandatario estadounidense afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20% de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró "hasta nuevo aviso" tras los recientes ataques estadounidenses.

Trump sostuvo que el proceso para implementar esa compensación comenzará de inmediato y aseguró que Estados Unidos no continuará protegiendo gratuitamente a las naciones que se benefician del tránsito por el estrecho, mientras Irán ha respondido a los ataques con acciones contra países aliados de Washington en la región.

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