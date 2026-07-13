Controlado el incendio de Los Gallardos: ya es el más letal del siglo en España con 13 muertos, diez desaparecidos y 7.000 hectáreas calcinadas

Los detalles De las 13 personas que han muerto a causa de este terrible incendio en Almería, ya se ha conseguido identificar a siete. Se trata de cuatro individuos británicos, uno de nacionalidad francesa, un belga y un español. Además, hay ocho personas ingresadas, cuatro de ellas muy graves.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que el incendio de Los Gallardos, en Almería, ya está controlado. Este devastador incendio ha sido el más mortífero del siglo en España, con 13 víctimas mortales, incluida una mujer británica de 93 años. Además, hay 10 desaparecidos, ocho personas hospitalizadas, cuatro de ellas en estado crítico, y 7.000 hectáreas calcinadas. Los vecinos han comenzado a regresar a sus hogares para evaluar los daños. La Guardia Civil realizó rescates heroicos, salvando vidas en condiciones extremas. La comunidad ha mostrado solidaridad, ayudándose mutuamente durante la crisis. Según Moreno, el incendio ya no representa una amenaza inmediata.

En la tarde de este lunes, tras días de horror y pérdidas por las llamas, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado una muy buena noticia: se ha conseguido controlar el incendio de Los Gallardos, en Almería. "Hay un control absoluto sobre este terrible y cruento fuego", ha dicho. Un fuego que ya se ha convertido en el más mortífero de todo el siglo en nuestro país. Y es que ya son 13 las personas que han muerto. La última, una mujer británica de 93 años, que no ha conseguido sobrevivir a las heridas sufridas.

A esta terrible cifra de víctimas mortales, hay que sumarles otras. Porque el incendio de Los Gallardos ha dejado a su paso 10 desaparecidos, ocho personas ingresadas, cuatro muy graves, y 7.000 hectáreas completamente calcinadas.

Con el incendio ya controlado, sin ser un peligro, pues según Juanma Moreno las condiciones meteorológicas van a ser favorables en las próximas horas, los vecinos de Los Gallardos han empezado a volver a sus casas. Es el momento de evaluar daños sobre el terreno y sus viviendas.

El panorama en esta zona de Almería es desolador, con 7.000 hectáreas arrasadas por las llamas. Además, de las 13 víctimas mortales, ya se han podido identificar a siete. Son cuatro británicos, una francesa, una belga y una española.

Rescates y huidas entre las llamas

Este mismo lunes, laSexta ha podido hablar con los agentes de la Guardia Civil que rescataron a dos de las ocho personas que permanecen ingresadas. Su intervención fue clave para salvarles la vida. "Empezamos a bajar ladera abajo y escuchamos voces", cuenta uno de esos agentes. Un detalle clave, porque les hizo darse cuenta de que allí todavía había gente. "Bajamos y nos encontramos con personas, todas de nacionalidad inglesa, en un estado bastante malo".

"Me acuerdo de su cara nada más vernos llegar", ha reconocido el agente, asegurando que parecía que estaban viendo "la salvación". Y eso que algunos "tenían un 40% de quemaduras en el cuerpo".

Tereno calcinado junto al restaurante Anita en Los Gallardos (Almería), donde parece ser se produjo el inicio del incendio.

"El problema no fue bajar hasta allí a pie, fue tener que subir a personas con camilla en unas laderas totalmente acantiladas", ha relatado Manuel Moyano, miembro de la Guardia Civil de la Vera, de Almería, uno de los responsables de los rescates heroicos. Por eso, ni lo olvidarán ellos ni los familiares. "Cuando acabe todo esto y estas personas salgan bien, que se les dé el alta, nos vamos a reunir, evidentemente, nos lo han pedido las familias", ha contado a las cámaras de laSexta.

Pero hay muchas más historias. Es el caso de Kaly, que buscaba desesperada a su madre. Tras tiempo conduciendo y pensando en lo peor, Kaly apareció entre las llamas y consiguió encontrarse con su madre. "La carretera era como una bola de fuego", ha relatado. Es más, ha reconocido que llegó a pensar que "todo lo que estaba dentro, no podía estar vivo".

Con 80 años, Jacqueline no dudó y decidió avanzar entre humo y las llamaradas. "Había fuego a los dos lados. Hubo momentos en los que el humo era tan denso que no veía ni la carretera", ha contado a laSexta la madre de Kaly. Porque todo, por suerte, tuvo un final feliz.

"Había un corte y vi que había luz, era como salir de un túnel y estaba ella esperándome en un coche". Así es como Jacqueline ha explicado el reencuentro con su hija, mientras el incendio de Los Gallardos seguía acorralándolas.

Thomas, de origen belga, estuvo hablando por teléfono con su padre durante los momentos más críticos del incendio. "Cuando intentaron escapar por la carretera principal, vieron que no era posible seguir por esa vía", cuenta. Ahora, ha denunciado que nadie les pidió que desalojaran sus casas. Es más, mantiene que "los servicios de emergencia llegaron cuando ya era demasiado tarde".

Vecinos ayudando a vecinos contra el fuego

En este incendio de Los Gallardos, con una orografía especialmente complicada y con núcleos de población muy dispersos, hemos visto a vecinos que trataron de avisarse entre ellos. Hemos vuelto a ver la solidaridad del pueblo ayudando al pueblo.

"Iba pegando gritos con el claxon del coche, pitando y pitando, dando gritos para que la gente saliera", cuenta uno de estos vecinos. Manoli y Puri lo hicieron usando las campanas de la iglesia. "Activamos las campanas por lo menos tres veces, para que se oyera bastante", han contado todavía con el miedo en el cuerpo.

Con el incendio de Los Gallardos ya controlado, poco a poco los afectados tienen que retomar su vida todavía. "Es duro, es muy duro, muchísimo" o "esto para levantarlo ahora, va a pasar mucho", son algunas de las opiniones que más se repiten.

Más de 150 vecinos han tenido que ser atendidos por psicólogos. Y es que, nada más entrar al municipio de Bédar, la imagen es desoladora. Un suelo completamente negro en el que resaltan los chasis de los coches o lo que queda de ellos tras el paso de las llamas.

Pero todos los vecinos de esta zona de Almería lo tienen claro: el objetivo es recuperar su pueblo tal y como lo conocían.

Incendio de Los Gallardos

"El incendio ya no presenta una amenaza"

El presidente andaluz ha señalado que hay una brigada que "se va a quedar pendiente de refrescar el terreno durante los próximos días, pero el incendio ya no presenta como tal una amenaza, puesto que las condiciones meteorológicas que tenemos en las próximas horas van a ser positivas".

"Es una buena noticia que ya, técnicamente, se dé por controlado el incendio", ha anunciado. "Y eso significa que hemos avanzado, afortunadamente, la mañana y la parte de la tarde que ha transcurrido, más allá de algunos pequeños conatos que hemos tenido".

Sobre los heridos críticos en Los Gallardos, el presidente de la Junta ha confirmado que "siguen graves, siguen críticos, pero estables, y eso nos hace ser mínimamente positivos".

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