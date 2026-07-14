"Ellos llaman flechazo a lo que yo llamo acoso": Toni Acosta desmonta las películas románticas en 'El Club de la Comedia'

En su paso por 'El Club de la Comedia' en 2011, la actriz ironizó sobre los tópicos del cine romántico y aseguró que muchas de las escenas que triunfan en la gran pantalla acabarían muy mal si ocurrieran en la vida real.

En 2011, Toni Acosta se subía al escenario de 'El Club de la Comedia' para protagonizar un monólogo en el que desmontaba algunos de los clichés más habituales de las películas románticas.

"Os digo yo que las películas de amor son tan mentira como las de acción", arrancaba la actriz. Según explicaba, si las escenas de las películas de acción ocurrieran en la vida real "alguien acabaría muerto", mientras que, si se reprodujeran las de las comedias románticas, "alguien terminaría en la cárcel".

"Ellos llaman flechazo a lo que yo llamo acoso", bromeaba antes de poner un ejemplo: "A mí me viene un desconocido a regalarme una rosa porque lleva meses espiándome desde la ventana y me compra un perro que no me cabe en casa". Sin embargo, añadía con ironía, "las chicas de las películas no conocen el miedo: les manda un desconocido un correo y quedan con él. ¡Y encima está buenísimo! ¡Nadie se lo cree! ¿No hay ni un guionista en Hollywood que haya visto 'El diario de Patricia'?", preguntaba entre risas.

Para terminar, Toni Acosta reflexionaba sobre otro de los grandes tópicos del género: las declaraciones de amor finales, "el colmo del romanticismo".

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