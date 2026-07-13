El juez Peinado da cinco días a Begoña Gómez para acreditar que solo usó el pasaporte para ir a Londres a la graduación de su hija

Begoña Gómez, en la entrega de los Premios Goya 2026. A la espera de la autorización del juez Peinado para salir de España

Los detalles La mujer del presidente, Pedro Sánchez, tiene un plazo máximo de cinco días para mostrar pruebas que confirmen que solo ha utilizado su pasaporte para "el concreto fin para el que se dejó sin efecto la medida cautelar", es decir, la graduación de su hija en Londres.

El juez Juan Carlos Peinado ha exigido a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, que presente pruebas en cinco días de que su pasaporte fue utilizado exclusivamente para viajar a Londres por la graduación de su hija. Inicialmente, Gómez solicitó permiso para acompañar a Sánchez a la cumbre de la OTAN en Ankara y para la graduación en Londres. Sin embargo, solo se le permitió viajar a Londres. El juez Peinado, que había delegado la decisión en un sustituto durante sus vacaciones, busca asegurarse de que no se haya violado la medida cautelar que le retiró el pasaporte para evitar su fuga.

El juez Juan Carlos Peinado vuelve a la carga contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este lunes, le ha exigido a Begoña Gómez que presente pruebas de que ha usado su pasaporte solo y exclusivamente para viajar hasta Reino Unido y para acudir a la graduación de su hija. Es más, el juez exige que lo acredite antes de cinco días.

Hay que recordar que la defensa de la mujer del presidente pidió que se la permitiese salir de España en dos ocasiones y con dos motivos muy claros: acompañar a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN, en Ankara, y poder ir a Londres para estar presente en el momento en el que su hija se iba a graduar de sus estudios. Peinado se fue de vacaciones sin responder. Le dejó el trabajo a un juez sustituto y la decisión recayó en el juez Viejo. Finalmente, solo se dio permiso a Begoña Gómez para coger un avión y usar su pasaporte para Londres.

Ahora, con el juez Peinado ya reincorporado de sus días libres, le da un "plazo improrrogable de cinco días". En ese tiempo, Begoña Gómez tiene que acreditar ante el juzgado que solo ha utilizado su pasaporte para "el concreto fin para el que se dejó sin efecto la medida cautelar", es decir, la graduación de su hija en Londres.

Según una providencia a la que laSexta ha tenido acceso, Peinado quiere que le garantice que con su pasaporte "no ha sido llevado a cabo acto alguno que pudiera ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, previsto en el artículo 468.1 del Código Penal". El magistrado ha adoptado esta decisión tras constatar que en el pasaporte de Begoña Gómez "no consta ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados para el fin para el que, de forma excepcional, se autorizó y dejó transitoriamente sin efecto las medidas cautelares de retirada de pasaporte y prohibición de salida de territorio Nacional a la acusada". Al no ver el sello, no se fía y pide pruebas.

El juez Juan Carlos Peinado le retiró el pasaporte a la mujer de Sánchez como medida cautelar. Quería evitar así que se fugase de España mientras sigue abierto el caso de su cátedra. Sin embargo, tras la petición antes explicada, el juzgado le devolvió el documento de manera extraordinaria para ese viaje.

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