Última hora de los incendios en España | 13 muertos en Los Gallardos (Almería) y desalojos en Aiguamúrcia mientras el fuego avanza en Peñarroya de Tastavins

El hijo de una de las víctimas de Los Gallardos, belga, cuestiona la versión oficial: "No se dieron órdenes" Thomas-Wolf Verdonckt es un virólogo belga, hijo de Stanislas Verdonckt, una de las víctimas de los incendios de Los Gallardos (Almería) cuyo cuerpo se encontró en un valle bajo la zona de Paraje el Curato, a las afueras de Bédar. Verdonckt vivía allí, y según su propio hijo, ni él si las demás víctimas ignoraron las órdenes de las autoridades "porque no se les dio ninguna". "Las personas que murieron no desobedecieron ninguna orden porque no se les dio ninguna. No se les proporcionó ninguna información. Solo empezaron a correr cuando las llamas ya estaban casi sobre ellos. Fue su último recurso", explicó. uno de los muertos de las llamas cuyo cuerpo se encontró en un valle bajo la zona de Paraje el Curato. donde vivía en las afueras de Bédar. Según cuenta, en palabras recogidas por Reuters, ni su padre ni los demás ignoraron las órdenes de las autoridades "porque no se les dio ninguna". Así lo ha dicho Verdonckt: "Las personas que murieron no desobedecieron ninguna orden porque no se les dio ninguna. No se les proporcionó ninguna información. Solo empezaron a correr cuando las llamas ya estaban casi sobre ellos. Fue su último recurso. Compartir en X

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Un rayo, el culpable del incendio de Ribas de Sil (Lugo) que obligó a cerrar la circulación ferroviaria El incendio forestal de Ribas de Sil (Lugo), que ha calcinado un centenar de hectáreas y causó un rayo de la tormenta seca, según ha explicado su alcalde, Roberto Castro, afectó ayer a la circulación de trenes. Adif informó después de las 19:00h en sus redes sociales de la interrupción de la circulación por llamas próximas a las vías entre Soldón Sequeiros y San Clodio Quiroga, de modo que los trenes de media y larga distancia quedaron parados en estaciones anteriores. Pasadas cuatro horas, se restableció la tensión y circulación con normalidad. Medio Rural sólo informa en Galicia de aquellos incendios que afectan a al menos 20 hectáreas de superficie quemada. EFE Compartir en X

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Nivel 2 por el incendio de Peñarroya de Tastavins (Teruel), donde trabajan más de 100 efectivos El Gobierno de Aragón activó ayer la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) por el incendio forestal declarado por la tarde en Peñarroya de Tastavins, en la comarca del Matarraña, donde trabajan más de 100 efectivos. Ha afectado, según las primeras estimaciones, en torno a 300 o 350 hectáreas. El Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI), presidido por el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro; el consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho y el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero, analizó ayer por la evolución del incendio, que se encuentra activo. Los trabajos se centran ahora en consolidar el perímetro y en evitar que se abra en el flanco derecho. "Ahora mismo la máxima preocupación se centra en el flanco derecho para evitar que el fuego salte un arroyo y alcance los Puertos de Beceite", ha manifestado Bermúdez de Castro. Europa Press Compartir en X

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🔴A los confinamientos se suman 4 desalojos en el incendio de Aiguamúrcia Protección Civil de Cataluña ha emitido a primera hora de la mañana del lunes una ES-Alert para ordenar la evacuación en cuatro núcleos urbanos de Aiguamúrcia (Tarragona) a raíz del incendio declarado ayer. "La evacuación se realizará ordenadamente y está previsto que el regreso [a estas zonas] tenga lugar por la tarde", han señalado, insistiendo en que el resto de zonas afectadas todavía siguen confinadas. Los Bomberos habían solicitado la evacuación de las urbanizaciones y viviendas diseminadas ubicadas en cuatro núcleos de Aiguamúrcia: els Ranxos de Bonany, Can Llenes, Can Joan de la Costa y Cases de Romanill, en Querol, hacia donde se desplazó el fuego ayer por la tarde. Compartir en X

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