La jueza imputa a Manuel Bautista, alcalde del PP de Móstoles, por acoso sexual y laboral a una exedil de su partido

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, antes del pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles

Los detalles La titular del Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha citado a declarar como investigado a Bautista el próximo 9 de octubre.

La titular del Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha imputado al alcalde de la localidad, Manuel Bautista (PP) por acoso sexual y laboral a su antigua teniente de alcalde.

Fuentes de la acusación confirman a laSexta que Bautista ha sido citado a declarar como investigado el próximo 9 de octubre. Además, declararán como testigos otros tres altos cargos del Ayuntamiento.

En concreto, el 9 octubre declarará el alcalde, el 23 octubre tres testigos que trabajan en el Ayuntamiento y el 6 de noviembre, el marido de la concejala y otros dos cargos del Ayuntamiento.

Fuentes de Presidencia de la Comunidad de Madrid aseguran a laSexta que, tras conocer la imputación de Bautista, Ayuso "muestra su confianza en el alcalde de Móstoles" como ha hecho, recuerdan, "desde un principio".

El pasado 29 de junio, la exedil del PP que denunció al alcalde de Móstoles, por un presunto acoso sexual y laboral ratificó la querella, insistiendo en que le hizo "proposiciones de tipo sexual en tres ocasiones" y su rechazo derivó en el inicio de un proceso de presunto acoso laboral.

Así lo manifestó su abogado, el letrado Antonio Suárez-Valdés, a la salida de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles, donde la exedil del PP compareció por primera vez ante la magistrada en una declaración que duró más de tres horas.

Además, detalló que su defendida aclaró que "puso estos hechos en conocimiento del PP", pero que "no se le hizo el más mínimo caso por parte del partido" y que, incluso, se llegó a sentir "coaccionada" por las dos interlocutoras que la dirección del PP puso a su disposición para sustanciar la cuestión.

Las diligencias fueron iniciadas el 15 de abril pasado después de que la magistrada titular de la plaza 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia admitiera a trámite la querella interpuesta contra el alcalde y contra el PP, al que también acusaba por no ampararla en sus denuncias internas.

La querella fue interpuesta el 16 de febrero pasado por la exedil de Móstoles que denunció primero internamente al alcalde por presunto acoso sexual y laboral, además de delitos contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos, en la que también señala al Partido Popular (PP) por no ampararla.

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