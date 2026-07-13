Música contra el ICE: así explicó Guillermo Fesser la iniciativa de Minneapolis para perturbar el sueño de la policía migratoria de Trump

Desde Minnesota, Guillermo Fesser analizó las tensas semanas protagonizadas por las redadas del ICE que se saldaron cientos de inmigrantes detenidos y dos americanos muertos. A pesar de todo, hubo iniciativas que plantaron cara de una curiosa manera.

Guillermo Fesser se trasladó hasta Minneapolis en los momentos más tensos de las redadas del ICE en la ciudad, donde cientos de inmigrantes fueron detenidos y deportados e incluso dos personas, Renée Good y Alex Pretti, fueron asesinadas a manos de agentes de la policía migratoria de Trump.

Fesser hacía un análisis de la terrible situación que afrontaba la ciudad, con familias recluidas en sus casas por miedo a ser detenidas por el ICE y muchos ciudadanos indignados ante la situación.

Sin embargo, entre toda la frustración y la indignación, Fesser destacaba que en Minneapolis "funciona muy bien la música": "Es la ciudad de Bob Dylan, pero sobre todo es la ciudad de Prince", explicaba el corresponsal de El Intermedio.

De hecho, allí es tan musical la gente que señalaba que había surgido una iniciativa, 'Bring Your Own Instrument', "para que la gente acuda a tocar música lo más fuerte que puedan donde duermen los del ICE para que no puedan conciliar el sueño".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.

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