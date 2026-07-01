Así se presentaba 'la Iratxe' en Princesas de Barrio: "Soy poligonera a tope"

Iratxe Soriano es una de las cuatro protagonistas de esta primera temporada de Princesas de Barrio, el revolucionario programa de laSexta que siguió la pista de estas cuatro jóvenes hace más de una década. Este es su vídeo de presentación.

"Si me defino falsamente te digo que soy muy buena, que soy la mejor del mundo, pero a las malas soy una hija de puta", reconocçia sin tapujos Iratxe Serrano, más conocida como 'la Iratxe' por sus amigos y familiares, y también por los fieles espectadores de Princesas de Barrio, el programa de laSexta que arrasó en televisión hace más de una década y que sigue dando mucho de lo que hablar en la actualidad. "Soy poligonera a tope", resume en el vídeo sobre estas líneas.

Iratxe vivía en el barrio de Las Malvinas de Toledo, tenía 25 años cuando se grabó el programa y era ama de casa porque estaba en el paro. Mantenía una relación con Fran, pescadero y su vecino del segundo. "Mama, que me gusta el vecino. Que va a ser él el que estrene a la Juani y la Mari", llegó a comentarle a su madre mucho antes de que todo empezara. Cabe aclarar que 'la Juani' y 'la Mari' son sus dos pechos operados. Un "capricho", como ella lo define, que iba pagando a plazos.

A la joven le hubiera gustado salir en televisión y ser colaboradora. Antes, trabajaba en atención al cliente, un empleo que la llevó a vivir una experiencia desagradable con un cliente que se masturbó mientras hablaba por teléfono con ella.

A pesar de que se quejaba de que los redactores del programa de laSexta le hacían preguntas muy difíciles, no dudó demasiado al responder qué era para ella la felicidad: "El símbolo del euro".

*Con motivo del 20 aniversario de laSexta, recordamos algunos de los programas que han marcado la historia de la cadena y han acompañado a varias generaciones de espectadores.

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