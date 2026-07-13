La Justicia frena el desalojo del último vecino de los Apartamentos para mayores San Francisco y cuestiona el argumento del Ayuntamiento para vaciar el edificio

Los detalles laSexta ha tenido acceso al auto judicial que rechaza autorizar la entrada en la vivienda de Alejandro. Además, abre un nuevo escenario, al cuestionar el argumento que llevó a 61 personas a abandonar el edificio.

Alejandro, el único vecino que se negó a dejar los Apartamentos Municipales San Francisco en Madrid, ha obtenido un respiro judicial. La Justicia ha denegado al Ayuntamiento de Madrid la autorización para desalojarlo, cuestionando la justificación del desalojo por obras. El auto señala que no se ha demostrado la necesidad de desalojar completamente el edificio, afectando potencialmente a más de 70 personas mayores que ya lo abandonaron. Alejandro, apoyado por la asociación vecinal Las Chisperas, ha resistido, celebrando la decisión judicial. El Ayuntamiento aún puede apelar, dejando en el aire las consecuencias para otros residentes.

Durante meses, Alejandro ha sido el único vecino que se ha negado a abandonar los Apartamentos Municipales San Francisco, en el distrito Centro de Madrid. Mientras el resto de residentes aceptaban ser trasladados, él decidió permanecer en la vivienda en la que lleva casi 20 años viviendo.

Ahora, la Justicia le da, al menos por el momento, un respiro. laSexta ha tenido acceso al auto por el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo deniega al Ayuntamiento de Madrid la autorización solicitada para entrar en su vivienda y ejecutar el desalojo. Pero la resolución va mucho más allá del caso particular de Alejandro.

El juez cuestiona la justificación del desalojo

El Ayuntamiento defendía que era imprescindible vaciar completamente el edificio para acometer una rehabilitación integral, alegando razones de seguridad y la incompatibilidad entre las obras y la permanencia de residentes. Sin embargo, el auto considera que esa necesidad no ha quedado suficientemente acreditada.

La magistrada señala que la Administración no aporta un informe técnico que justifique de forma concreta por qué resulta imprescindible desalojar la vivienda de Alejandro para ejecutar las obras previstas, ni explica por qué no podrían realizarse por fases o con otras alternativas menos gravosas.

La resolución recuerda además que la entrada en un domicilio constituye una medida especialmente intensa sobre un derecho fundamental, por lo que exige una motivación reforzada y una justificación suficiente antes de autorizarla.

Un auto que puede tener consecuencias para el resto de vecinos

La decisión judicial no solo afecta al último residente que permanece en el edificio. Antes que él, 61 personas mayores abandonaron los apartamentos municipales, muchas de ellas convencidas de que el desalojo era inevitable porque las obras hacían imposible seguir viviendo allí.

El auto abre ahora un nuevo escenario, al cuestionar precisamente el argumento que sustentaba esa necesidad. Aunque la resolución se refiere exclusivamente a la autorización para acceder a la vivienda de Alejandro, deja en el aire una pregunta que afecta al conjunto del proceso: ¿era realmente imprescindible vaciar completamente el edificio?

"Yo de aquí no me iba"

Alejandro nunca dejó de defender que no existían razones para abandonar su casa. "Yo de aquí no me iba. Aquí estaré hasta que me muera", asegura a laSexta.

Durante estos meses ha vivido pendiente del procedimiento judicial. Incluso decidió aplazar una operación de rodilla porque temía que el Ayuntamiento aprovechara su ingreso hospitalario para desalojar la vivienda.

Hace unos días recibió la noticia que llevaba meses esperando. "Le he ganado el juicio al Ayuntamiento", celebraba emocionado al repartidor que, como cada semana, le llevaba la compra a casa.

El apoyo del barrio

Buena parte de esta batalla la ha librado acompañado por la asociación vecinal Las Chisperas, que conoció su caso después de que Alejandro pegara carteles por el barrio pidiendo ayuda.

Desde entonces, los vecinos le han acompañado a reuniones, gestiones administrativas y consultas médicas, además de ponerle en contacto con el equipo jurídico que ha llevado el procedimiento. "Ellos son importantísimos para mí. Gracias a ellos he ganado el juicio", afirma.

El Ayuntamiento valora recurrir

La resolución no pone fin al procedimiento. El Ayuntamiento de Madrid todavía puede recurrir el auto, de hecho, indican desde el Consistorio a laSexta, que ya "estudian la apelación". Mientras tanto, Alejandro sigue viviendo en el que continúa siendo el único apartamento habitado del edificio.

Y la decisión judicial deja abierta una cuestión que trasciende su caso particular: qué consecuencias puede tener ahora para el resto de los residentes que se vieron obligados a abandonar sus hogares.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido