Muere el actor Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años

Los detalles El actor anunció en abril que había superado un cáncer de sangre. "La pérdida fue repentina e inesperada", reconoce la familia de Neill en un comunicado.

El actor neozelandés Sam Neill falleció repentinamente a los 78 años tras recuperarse de un cáncer, según informó su familia. En un comunicado en Instagram, la familia expresó que, aunque la pérdida fue inesperada, encuentran consuelo en que Neill estaba libre de cáncer. Sam Neill, conocido mundialmente por su papel en 'Jurassic Park' como el paleontólogo Alan Grant, tuvo una carrera de más de 50 años, destacándose en películas como 'El Piano', y en series como 'Los Tudor'. Su familia agradeció al Hospital Privado St. Vincent por su atención y pidió privacidad en este difícil momento.

El actor neozelandés Sam Neill ha fallecido repentinamente el lunes a los 78 años tras recuperarse de un cáncer, según informó su familia en un comunicado.

"La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta el hecho de que Sam permaneció libre de cáncer", decía un comunicado publicado en la página de Instagram de Neill.

El actor de Jurassic Park anunció en abril que estaba libre de cáncer tras someterse a un tratamiento para un cáncer de sangre en etapa tres.

"Con profunda tristeza, la familia de Sam Neill comunica su fallecimiento el lunes 13 de julio en Sídney, Australia. Sam estuvo rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida. La pérdida fue repentina e inesperada, pero nos reconforta saber que Sam no padecía cáncer. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento al personal del Hospital Privado St. Vincent por la increíble atención brindada. Se compartirán más detalles próximamente, pero por ahora, en nombre de la familia, les pedimos que respeten su privacidad mientras atraviesan este inmenso dolor", comparte su familia en un comunicado.

Durante sus más de 50 años de carrera, Neill se ha caracterizado por su extraordinaria capacidad de dar vida a personajes muy diversos en películas de registros muy diferentes, protagonizando films de terror, comedia o blockbusters.

Es mundialmente conocido como protagonista de 'Jurassic Park', donde interpretó al paleontólogo Alan Grant. Su otro gran papel fue 'El Piano', que logró tres Oscar y una Palma de Oro. No obstante, también ha tenido una importante presencia en televisión a través de series como 'Los Tudor', 'Reilly: As de espías' o 'The Twelve'.

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