Reuniones sí, pero mordidas no: los exdirectivos de Acciona se protegen de la investigación sobre la trama Cerdán

El contexto El juez que investiga la trama Cerdán ha tomado declaración este miércoles a dos de los tres imputados como presuntos corruptores en la causa.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decidido retirar el pasaporte a Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte Sanz, exdirectivos de Acciona implicados en el caso Koldo, impidiéndoles salir de España. Además, deben presentarse cada 15 días en el juzgado. Aunque niegan las acusaciones, se les vincula con el pago de mordidas a Santos Cerdán, quien habría recibido más de seis millones de euros. Pelegrini admitió reuniones con Antxón Alonso y Cerdán, donde habrían asegurado adjudicaciones para Acciona por más de 300 millones. Una sentencia anterior reveló prácticas fraudulentas en Acciona, incluyendo acoso y despido de un denunciante interno.

El juez del Tribunal Supremo instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, ha tomado este miércoles una decisión importante sobre la trama corrupta relacionada con Santos Cerdán. En concreto, el magistrado ha acordado retirar el pasaporte a los presuntos corruptores que no podrán abandonar el territorio nacional, además de que cada 15 días tendrán que acudir al juzgado a firmar. Se trata de los dos exdirectivos de Acciona, Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte Sanz, que si bien lo han negado todo durante su declaración, nadie puede cobrar mordidas si alguien no las paga.

Según fuentes presentes en la declaración de Pelegrini, este ha asegurado que Acciona pagó a Servinabar, la empresa de Cerdán, pero a cambio de planes de riesgos laborales. En este punto, no obstante, cabe recordar que ex secretario de Organización del PSOE se habría llevado más de seis millones de euros en presuntas mordidas, tal y como han concluido los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El ya exdirectivo de Acciona, no obstante, ha reconocido su relación con Antxón Alonso, así como que a veces, Cerdán se unía para dar su opinión política. Unos encuentros respecto a los que el juez recalca su sorpresa sobre las medidas de seguridad que tomaban sus protagonistas. Ya no solo por el sitio escogido. Sino porque llegaban incluso a apagar sus móviles. Además, en esas reuniones, según la UCO, habrían cerrado cuatro adjudicaciones para Acciona por valor de más de 300 millones de euros.

Por otro lado, se conoce que una sentencia revela que ya en 2022, alguien que denunció internamente prácticas fraudulentas en Acciona se le acosó y despidió. Según su denuncia, el modus operandi de la compañía consistía en "presionar a los funcionarios de los organismos públicos para que adelanten los borradores de los pliegos antes de que sean públicos". De esta manera, la constructora ganaría tiempo para preparar las condiciones del contrato y ganar la adjudicación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.