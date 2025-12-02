Chivite cesa al director de Obras Públicas tras la polémica por el sobrecoste de Belate y el caso Cerdán

¿Por qué es importante? La duplicación de los túneles de Belate, en la N-121-A, fue adjudicada a la UTE formada por Acciona, Osés Construcción y Servinabar, la empresa de la que exsocialista sería propietario del 45%.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cesado al director general de Obras Públicas, Pedro López, debido al sobrecoste en las obras de los túneles de Belate y el informe de la Intervención General. El Gobierno busca un reemplazo rápidamente y ha comunicado el cese a los grupos de apoyo. Se introducirán mejoras en la gestión, incluyendo cambios en la dirección facultativa y supervisión por el Departamento de Economía. La obra, adjudicada a una UTE de Acciona y Osés Construcción, está bajo investigación parlamentaria. El modificado de 8,5 millones de euros fue objetado, pero el Gobierno defiende su necesidad por razones técnicas y de seguridad.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cesado al director general de Obras Públicas, Pedro López, en medio de la polémica por el sobrecoste de las obras de duplicación de los túneles de Belate y el informe emitido al respecto por la Intervención General del propio Ejecutivo foral. El nombramiento del sustituto de Pedro López, en el cargo desde 2019, se acometerá a la mayor brevedad, según ha indicado el Gobierno en una nota. El cese se ha comunicado a los grupos que sustentan al Gobierno.

El Gobierno de Navarra asegura que introducirá asimismo mejoras en la gestión de las obras precitadas, entre las que destacan el recambio también de la dirección facultativa y la supervisión directa por parte del Servicio de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda.

La duplicación de los túneles de Belate, en la N-121-A, fue adjudicada a la UTE formada por Acciona, Osés Construcción y Servinabar, la empresa de la que, según el informe de la UCO, Santos Cerdán era propietario del 45%. El proceso de adjudicación se está investigando en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra.

Fórmulas legales y seguridad

La Intervención General del Gobierno foral ha incoado un reparo suspensivo del modificado de las obras que tenía un valor de 8,5 millones de euros. Y el Departamento de Cohesión Territorial ha anunciado que trabaja en nuevas fórmulas legales que permitan continuar con unas obras que considera imprescindibles en términos de seguridad para la ciudadanía y cumplimiento de la legalidad europea.

En ese sentido, Obras Públicas ha trasladado a la UTE de Belate, formada por Acciona y Osés Construcción tras la salida de Servinabar, el interés en que prosigan los trabajos con normalidad, desde la prioridad de cumplir con la Directiva Europea que exige una mayor seguridad en túneles como el de Belate. De esta manera, se autorizará el pago de los trabajos realizados según las especificaciones de Intervención General.

El Gobierno foral justificó el modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate por cuestiones técnicas relacionadas con la morfología del terreno, la cantidad de agua que emerge de la montaña y diversas prescripciones de obligado cumplimiento para la obtención de las autorizaciones. Estas cuestiones no han sido compartidas por la Intervención General.

Los socios de Gobierno, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, habían pedido al Gobierno de María Chivite que se asumieran responsabilidades tras el informe del interventor. Chivite ha tomado la decisión de cesar al director general un día después de reunirse con sus socios. No obstante, según recoge 'elDiario.es', el cese no será efectivo hasta el 10 de diciembre al coincidir este miércoles, día en el que se celebra la sesión de Gobierno, con el Día de Navarra.

