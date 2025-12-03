Ahora

Amenazas a periodistas y miembros de su partido: así actuaba Montoro con los díscolos cuando era ministro de Hacienda

Los detalles El exministro no dudaba en usar su poder para presionar a quienes criticaban sus medidas ni escondía sus pretensiones.

Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro.
El pasado mes de julio estalló el caso Montoro. Casi siete años después del inicio de las pesquisas sobre el exministro de Hacienda, el juez levantó ese secreto e imputó formalmente a Montoro y a otras 27 personas más por delitos como cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraude.

Cristóbal Montoro fue ministro de Hacienda primero con José María Aznar (2000-2004) y después con Mariano Rajoy (2011-2018). Sería en esa segunda etapa, según la investigación judicial, cuando el despacho de abogados que fundó Montoro, Equipo Económico, recibió pagos de empresas para que les gestionaran favores en el ministerio.

Más allá de los presuntos delitos, lo que sí hizo Montoro en su época al frente de Hacienda fue amenazar. Sabía el poder que tenía y no dudaba en hacerle la vida imposible a todo aquel que se le cruzara en su camino.

Un ejemplo fue el presentador de Onda Cero, Carlos Alsina. "Soy el ministro de Hacienda, ¿entiendes? Yo decido el IVA del libro digital y no creo que a los accionistas de tu grupo les guste que lo suba, tenlo en cuenta", le dijo Montoro en una ocasión.

Se trataba de una amenaza directa para que, según comentó el propio Alsina el pasado julio, su programa fuera más complaciente. "Quería que aplaudiera cada noche sus decisiones y que lo celebrara como el hombre que estaba arreglando España. Si no, había consecuencias", relató el periodista.

Otro objetivo fue el periodista Javier Chicote, jefe de investigación del 'ABC'. Aseguró que tras investigar al exministro sintió la presión. "Nos dijo que nos andáramos con ojo. Que nos estaba vigilando", relató en una entrevista en Al Rojo Vivo.

Esa vigilancia no se quedó solo en palabras y Montoro usó hasta la Agencia Tributaria, a través de un informe que buscaba cualquier excusa para castigar o amedrentar. "Apareció un 'informe Chicote' con todo... ingresos, familia, incluso mi hija de tres años", contó el periodista, que detalló la presión que ejerció el exministro.

Además de los periodistas, que deben ser incómodos para el poder, en la lista negra de Montoro había también futbolistas, actores e incluso compañeros de partido. Esperanza Aguirre sufrió sus amenazas.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid declaró en julio, tras la imputación de su excompañero de partido, que Montoro "utilizaba su cargo para extorsionar".

