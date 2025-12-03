Los exdirectivos de Acciona niegan las mordidas a Servinabar y restan importancia a los encuentros con Cerdán

¿Por qué es importante? Justo Vicente Pelegrini ha asegurado que él quedaba con Antxon Alonso y que Santos Cerdán acudía "a veces" porque le interesaba "pulsar la opinión de sectores políticos y empresariales".

Los exdirectivos de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte Sanz han declarado este miércoles ante el Tribunal Supremo sobre el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública y los presuntos pagos del 2% de cada proyecto a la empresa Servinabar, vinculada al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Fuentes presentes en la comparecencia trasladan a laSexta que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido para ambos la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencias quincenales en el juzgado más próximo a sus domicilios. En su declaración, Pelegrini ha negado las comisiones y ha declarado que Acciona pagó a Servinabar por trabajos que efectivamente hacía, como la implantación de planes de riesgos laborales.

Pelegrini ha tenido que explicar las reuniones con Cerdán, lo que ha sido uno de los momentos más delicados de su declaración. El exdirectivo de Acciona ha señalado que sus encuentros eran con Antxon Alonso y que, "a veces", se unía Cerdán porque estaba interesado en "pulsar la opinión de sectores políticos y empresariales".

Recordemos que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogía, entre otros encuentros, una cena en el restaurante 'La Paloma' de Madrid en la que participaron Antxon, el exdirectivo de Acciona Justo Vicente Pelegrini y Santos Cerdán. Esta cena tuvo lugar dos días después de que Pedro Sánchez se proclamase ganador de las primarias del PSOE, lo que le llevó a la secretaría general de la formación. Seis días después de la reunión, Acciona y Servinabar firmaron un contrato de prestación de servicios "consistente en el encargo de la redacción del plan de seguridad y asesoramiento técnico en materia de seguridad laboral" para ese proyecto 'Mina Muga', por un precio de 2.819.272 euros.

De hecho, Pelegrini ha enmarcado los encuentros con Cerdán en el marco de ese proyecto 'Mina Muga', que despertaba "muchas sensibilidades sociales". A ninguno de ellos les han preguntado por el viaje de Marruecos ni otros desplazamientos.

El fiscal Alejandro Luzón le ha recordado que el exdirectivo Fernando Merino, también imputado en la causa, dijo que lo único que hacía Servinabar era limpiar los camiones y Pelegrini ha defendido que esa tarea es muy importante por que, en caso de que no se haga, puede haber accidentes.

