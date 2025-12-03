Pedro Rodríguez, sobre la paz en Ucrania: "Si por Trump fuera, la guerra habría terminado de la forma más vergonzosa posible. Lo único que se interpone es Europa"

El profesor de Relaciones Internacionales ha dado su opinión acerca de la reunión que mantuvieron las delegaciones rusa y estadounidense en Moscú y que acabó sin acuerdo para poner fin a la invasión de Ucrania.

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha valorado la reunión mantenida el pasado martes por las delegaciones rusa y americana en Moscú, que acabó sin un acuerdo para acabar con la invasión a Ucrania. En este sentido, Rodríguez ha destacado que "si por Trump fuera esta guerra habría acabado hace mucho tiempo de la más vergonzosa y peligrosa posible". "Lo único que se interpone entre la destrucción de Ucrania y Rusia es Europa", ha añadido.

Previamente, Más Vale Tarde había conectado con el periodista y autor del libro 'Putinistán', Xavier Colás, quien ha señalado que lo que hace Putin es "administrar a cada uno de los contendientes que tiene el veneno que considera más eficaz". "Desde sus años en el KGB se comporta de forma distinta con cada persona", ha agregado, antes de detallar que hizo de "poli bueno" con EEUU y de "malo" con Europa.

Por otra parte, en relación a las sanciones y al lastre económico que suponen para el Kremlin, Colás ha aseverado que "es difícil saber cuando va a llegar el límite de Rusia", puesto que "durante muchos años ha tenido una política fiscal muy conservadora" y ahora se ha descubierto el para qué: "Estaba ahorrando, para una guerra de estas dimensiones y quizás para un conflicto más grande dentro de uno o dos más años".

