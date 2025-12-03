Ahora

Mayte Alcaraz: "La monarquía ha sobrevivido gracias a que Juan Carlos I se ha alejado"

La periodista ha reaccionado a la llegada a España de 'Reconciliación', el libro de memorias del rey emérito que primero se publicó en Francia.

La periodista Mayte Alcaraz durante una de sus intervenciones en Más Vale Tarde

La periodista Mayte Alcaraz ha reaccionado a la llegada a España de 'Reconciliación', el libro de memorias de Juan Carlos. Al respecto, Alcaraz ha opinado que "la monarquía ha subsistido gracias que él -Juan Carlos I- se ha alejado física y si queréis emocionalmente de la Casa Real".

Del mismo modo, ha considerado como "completamente innecesario" la publicación del libro, puesto que "si lo que quiere es reivindicarse, lo que tiene que hacer es dejar pasar los años". En este sentido, ha remarcado que "se ha convertido en el primer republicano español", ya que está "haciendo un daño absolutamente insoportable a la monarquía". "Creo que no está haciendo ningún favor a la institución por la que dice velar", ha añadido.

"La historia pondrá las cosas en su sitio y le juzgará por lo malo que ha hecho y lo poco ejemplar que ha sido durante muchos años", ha concluido con este tema.

Por último, Alcaraz ha reivindicado el papel de los reyes, Felipe VI y Letizia, que "con una actitud ejemplar" se están sobreponiendo "a una situación política muy compleja".

