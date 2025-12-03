Anticorrupción y el PP piden prohibir salir de España a uno de los directivos de Acciona imputados en el caso Koldo

El contexto Dos de los tres exdirectivos de Acciona imputados en esta causa, Justo Vicente Pelegrini y Tomás Olarte, han declarado ya ante el juez.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado medidas cautelares para Justo Vicente Pelegrini, exdirectivo de Acciona, en el 'caso Koldo'. Estas incluyen la retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias en el juzgado. La acusación popular del PP se ha adherido a esta petición. Pelegrini y otros exdirectivos están imputados por presunto amaño de contratos para la trama de Santos Cerdán. En noviembre, el juez citó a los investigados, y la Guardia Civil realizó registros en sedes de Acciona.

Allí han comparecido ante el juez Leopoldo Puente dos de los tres exdirectivos de la constructora imputados por el presunto amaño de contratos para la trama de Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Pelegrini, exdirector de Construcción de Acciona en España, ha declarado durante una hora y media. Tras él ha sido el turno de Tomás Olarte Sanz, exdirector de la Zona Norte de Acciona. La declaración del tercer directivo imputado, Manuel José García Alconchel, se ha pospuesto hasta el 15 de diciembre.

El papel de Acciona

En noviembre, el juez les citó como investigados en el marco de una causa en la que la Guardia Civil también ha llevado a cabo registros en las sedes de Acciona en Madrid, Bilbao y Sevilla. La compañía aparece en 200 ocasiones en el informe que provocó la dimisión de Cerdán y seis en el auto por el que el juez le envió a prisión. La UCO apunta al pago de "altas cantidades de dinero" a Ábalos y Koldo a cambio de contratos y "contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona".

Cuando trascendió el informe policial, Acciona expresó su "desconocimiento, sorpresa y preocupación" y anunció una investigación "para el esclarecimiento de esos hechos y la depuración, en su caso, de las responsabilidades personales que procedan". En esa nota, informaba de que el "exempleado" Fernando Agustín Merino Vera, expresamente señalado en el informe, "fue despedido de la compañía el 12 de abril de 2021".

También ese mes, Acciona puso fin a la relación laboral con Pelegrini, al apreciar "una falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades de dirección" ante el "incumplimiento por parte de Servinabar 2000 de los compromisos contractuales adquiridos con Acciona Construcción".

