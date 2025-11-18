Patrocinios en el traje de aizkolari y exigencias de mordidas: las conversaciones de Koldo con Santos Cerdán reveladas por la UCO

José Luis Ábalos y Koldo García con traje de aizkolari en el que patrocina a las empresas Geoalcali y Servinabar

Los detalles Según recogen los investigadores de la UCO, el 10 de febrero de 2016, Antxon envió a Cerdán dos fotografías donde se observa un traje de aizkolari con los logos de las empresas Geoalcali y Servinabar a modo de patrocinio.

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio del ex secretario de Organización del PSOE, no solo revela que la familia de Santos Cerdán se vio beneficiada por Servinabar, también han salido a la luz las conversaciones entre Koldo García y Cerdán en las que hablan sobre las mordidas.

Según recogen los investigadores, en sus conversaciones, Koldo y Santos Cerdán acuerdan reducir a 150.000 euros la cantidad que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos tenía pendiente por adjudicaciones irregulares.

"¿Pero no puedes conseguir que le den 150 para quitarse a la exmujer?", le pregunta Koldo al ex secretario de Organización del PSOE, ante lo que este responde: "Mira, hablo yo, yo lo, le mando un mensaje para verlo. Yo no lo veo ya, no te lo puedo decir (ininteligible) yo te digo, yo le mando un mensaje para verlo (ininteligible)". Así, Koldo García responde que "él está con una mano delante y otras detrás eh, te lo digo en serio". "Si no, si no te lo discuto", añade Cerdán.

Además, la UCO también ha recogido un detalle más de la relación de la trama con Servinabar: el traje de aizkolari de Koldo García. Según recogen los investigadores, el 10 de febrero de 2016, Antxon envió a Cerdán dos fotografías donde se observa un traje de aizkolari con los logos de las empresas Geoalcali y Servinabar a modo de patrocinio.

Acto seguido, Cerdán respondió si era "bueno que se vea ya", según la UCO, "en probable preocupación por que se relacionase a Servinabar con Geoalcali en ese momento". Ante esto, Antxon dijo que esto daría "dimensión" a la empresa.

