El juez Puente levanta el secreto sobre el informe de la UCO sobre Santos Cerdán y cita a tres nuevos investigados

Los detalles Los ex directivos de la empresa Acciona Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel tendrán que comparecer ante el Tribunal Supremo dentro de la investigación por la trama Cerdán.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha levantado el secreto sobre el nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, y cita a tres nuevos investigados.

Los ex directivos de la empresa Acciona Justo Vicente Pelegrini, Tomás Olarte y Manuel José García Alconchel tendrán que declarar como investigados en el Tribunal Supremo el próximo 3 de diciembre al considerar que hay indicios de delito contra los tres.

El magistrado de la Sala de lo Penal ha acordado levantar el secreto parcial de la pieza separada abierta la semana pasada en el marco de la cual ordenó la práctica de ocho entradas y registros en domicilios ubicados en distintas provincias de España, además de otras diligencias de investigación como recabar determinadas informaciones a la Agencia Tributaria (AEAT) y a otras instituciones públicas y privadas.

El juez considera que el informe, fechado el 11 de noviembre, "contiene referencias a extremos concretos, relativos en particular a la aparentemente indebida adjudicación de determinadas obras públicas, en los que pudieran haber tenido participación" estas tres personas.

Noticia en ampliación.

