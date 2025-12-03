Los cantos de sirena de Sánchez a Junts no mueven ni un milímetro a los de Puigdemont pese a las acusaciones de "teatro"

El contexto Míriam Nogueras ha reafirmado hoy en una comparecencia que la relación con el Gobierno "sigue rota" y ha insistido en que Junts no se moverá sin hechos concretos. Además, ha recalcado que "cumplir a medias con Cataluña no es cumplir".

La política española se centra en Junts, que ha reafirmado su bloqueo al Gobierno. Durante una comparecencia, una llamada telefónica interrumpió a la portavoz, Míriam Nogueras, pero no alteró su mensaje: el partido mantiene su postura y la legislatura está en riesgo. Nogueras insiste en que los compromisos con Cataluña deben cumplirse íntegramente para desbloquear su voto. Mientras Pedro Sánchez guarda silencio, la vicepresidenta María Jesús Montero confía en restablecer la confianza cumpliendo compromisos. ERC observa con distancia el conflicto, y el PP critica a Sánchez, exigiendo elecciones ante la falta de control parlamentario.

La política española ha fijado hoy su atención en Junts, que ha reafirmado este miércoles su bloqueo al Gobierno en una comparecencia marcada por una escena inesperada: una llamada telefónica interrumpió a la portavoz, Míriam Nogueras, en plena intervención, desatando las risas en la sala. La anécdota no alteró el mensaje de fondo: el partido mantiene su posición y la legislatura continúa en riesgo.

Nogueras ha insistido en que los cantos de sirena de Sánchez no han servido para recomponer la relación. "Sigue roto. Que hablar hablan mucho todos, pero nosotros lo que queremos son hechos. Y lo hemos dicho claramente: si no se cumple no hay votos de Junts", ha afirmado en una entrevista en Al Rojo Vivo. La portavoz remarcó además que "cumplir a medias con Cataluña no es cumplir", dejando claro que solo un cumplimiento íntegro del acuerdo podría desbloquear su voto.

Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evita pronunciarse, el Ejecutivo continúa buscando vías para reconducir la situación. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, expresó confianza en que "el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza" y señaló que el Gobierno está dispuesto a avanzar en demandas clave de Junts, como la publicación de las balanzas fiscales: "Estamos trabajando metodológicamente para publicar aquellas balanzas que son más representativas".

ERC observa con distancia el pulso entre el PSOE y Junts, que ya se prolonga desde hace semanas. Oriol Junqueras, presidente de ERC, ha admitiado estar cansado del constante tira y afloja. "Menos peleas y menos reconciliaciones en público y en privado y más cumplir con los compromisos".

Desde el Partido Popular, el diagnóstico es muy distinto. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, acusó a Sánchez de actuar sin dignidad y de haber perdido toda capacidad de control: "Sin credibilidad ante los ciudadanos, sin control parlamentario, debería tener un mínimo de dignidad y, por lo que se ve, no la tiene". En la misma línea, la portavoz del partido en el Congreso, Ester Muñoz, calificó la actitud del presidente como "patética" y aseguró que "se ha arrastrado para nada".

El PP reitera así su exigencia de convocar elecciones, mientras el Gobierno intenta sostener una legislatura que, a día de hoy, depende por completo del movimiento de Junts.

